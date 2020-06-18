Листівки для автографів і маски для обличчя: що у валізі в Лесі Нікітюк

Ведуча Нового каналу пересіла з особистого авто в жовтий бусик «Богдан» і вирушила Україною заради зйомок другого сезону тревел-реаліті «Le Маршрутка»

Попереду в Лесі та команди проекту – кілька тижнів подорожей рідними просторами. Звісно, в таку поїздку не вирушиш без великої валізи. Тим більше, що місця в «Богдані» вистачить для всього!

– Що я взяла у відрядження? Звісно, look’и для зйомок, кілька купальників, адже на українські курорти ми в цьому сезоні теж зазирнемо. – розповідає ведуча Нового каналу. – А ще – павербенки для гаджетів, листівки для автографів та велику косметичку. Там і масочка для обличчя, і мої улюблені вітаміни для волосся та нігтів.

До речі, улюблений вихованець Леді Ле – її пес Рафік – у валізу не вмістився. Хоча й дуже хотів. Але у відрядження хазяйка вирушила без нього.

– У новому сезоні ми відкриємо з нових сторін ще вісім областей України, – інтригує ведуча «Le Маршрутки» – проекту, який Новий канал покаже вже цієї осені. – А почнемо з Чернігівської. Сюди ми й вирушили з Богданом Богдановичем.

До речі, ви знали, що до Чернігова від Києва – лише півтори години їзди, а ціни в ресторанах там удвічі нижчі за столичні. А ще там є храми XI століття, пляжі з найчистішим піском і оглядовий майданчик з гарматами. Чим ще може здивувати Чернігівщина – дізнаємося восени на Новому каналі.

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