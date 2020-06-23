Екстрим на зйомках: Леся Нікітюк мало не потонула в болоті

Зірку Нового каналу врятувало диво і… інтервальне голодування

Днями Леся Нікітюк шокувала своїх фанатів. Ведуча опублікувала відео з подряпаними ногами і руками, ніби її хтось побив. Але відразу заспокоїла шанувальників – вона ні з ким не билася. Подряпини «на згадку» їй залишила Чернігівська область, куди її відрядив Новий канал знімати «Le Маршрутку». Там ведуча досліджувала рідкісний вид болота в Україні, яке затягує. І так захопилася прогулянкою по болотистій місцевості, що мало не потонула просто на очах знімальної групи.

– У момент, коли мене затягувало болото, я згадувала сцени з фільмів, де людині кидають гілку, щоб вона вибралася. Але не всі такі сцени закінчуються хепі-ендом. Добре, що поруч був «поводир», який знає болото, як своїх п’ять пальців. Він зміг мене витягти. Та й інтервальне голодування пішло на користь – недовго мене тягнули, – сміється ведуча. – Словом, я вам скажу так: тревел – це завжди екстрим, а український тревел – це подвійна доза екстриму. Існує багато локацій, на які ще жодного разу не ступали ноги знімальної групи, і ось Бондарівське болото – одна з них. Я рада, що ми з командою зможемо показати місце, що засмоктує у прямому сенсі цього слова.

Леся Нікітюк не лише покаже це місце, а й розповість, що робити людині в подібному випадку. Інструкцію з виживання на болоті дивіться цієї осені в «Le Маршрутці» на Новому каналі.

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