«Вони не бояться змін»: Олександр Педан – про сучасну молодь

Ведучий проекту Improv Live Show, новий сезон якого з 2 жовтня покаже Новий канал, поділився спостереженнями про переваги нинішніх студентів

За спілкуванням ведучого Нового каналу Олександра Педана з його дітьми, 17-річною Лерою та 5-річним Маріком, неможливо спостерігати без усмішки. Зірковий татусь проводить багато часу з сином, а з донькою зняв спільний освітній тревел-проект «УніверCheck». Цього року Лера вступила в університет у Львові та вже живе сама. Педан пишається донькою та і взагалі сучасною молоддю.

Зараз дивляться

«Щоб усі знали Хмельницького і Мазепу»: Олександр Педан – про важливість знання історії України

– Зараз у молоді більше можливостей. У нас все було в офлайні. Щоб потрапити на тусу кібернетиків, потрібно було йти в університет, там знайомитися, далі писати наукові праці, і лише тоді крутитися в тому колі. Ти не міг просто написати Ілону Маску: «Я хотів би у вас працювати, і в мене є проект», – сміється Олександр. – Зараз реально все простіше. Єдине питання, як ця молодь буде використовувати свої можливості. Вони мають більший доступ до інформації, але головне – не лінуватись.

Педан переконаний, що з сучасним обсягом інформації значно важче працювати. Та водночас і мислять зараз студенти ширше.

– Мені здається, що кожне наступне покоління краще за попереднє, – зізнається ведучий Improv Live Show, яке з 2 жовтня покаже Новий канал. – Це завжди нова версія, «нова прошивка». Вони мають наш досвід і здобувають свій. Сказати, що ми були кращими… Та нічого подібного! Я вважаю, що молодь завжди краща за попередників.

«Потрібно повертати вже зараз»: Олександр Педан – про гумор і розважальний контент

Також великий плюс теперішньої молоді в тому, що вони простіше ставлять до речей.

– Вони не так запарюються. Моя донька Лера каже: «На ізі», – розповідає Педан. – Сучасна молодь може легко змінювати роботу, місце навчання. Покоління до нас були прив’язані до роботи так, що капець. Подивіться на наших батьків. Наприклад, скоро буде вже 50 років, як моя мама працює в Хмельницькому Національному університеті. Я змінив кілька напрямків, але на Новому каналі теж працюю вже більше десяти років. А це покоління може спокійно стрибати туди-сюди, і це круто! Наша молодь не боїться змін. І це те, чого справді не вистачало моєму поколінню і старшим за нас.

«Це важко»: Володимир Шумко – про виступи перед військовими

З 24 вересня Новий канал покаже освітній тревел Олександра Педана та його доньки Лери «УніверCheck». Дивіться проект про українські університети та дозвілля для студентів різних міст України, присмачений гумором, щосуботи о 7:00!