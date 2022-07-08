Олександр Педан – про найщасливіші та найскладніші моменти в житті його родини

8 липня в Україні відзначають День родини. У переддень свята ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан розповів про своїх близьких

У складний для нашої країни час сімейні зв’язки стають ще міцнішими, а підтримка найближчих – найкращою мотивацією та джерелом сили. Але в житті кожної родини бувають злети і падіння. Про найщасливіші моменти в житті своєї сім’ї розповів ведучий Нового каналу:

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– Якщо виділити топ-3 з таких, то насамперед, народження дітей – Маріка і Лери. Вважаю, що це найголовніше, що може бути в сім’ї, – говорить Педан. – Два різні особливі моменти, адже коли з’явилася донька, то я не до кінця усвідомлював, наскільки це круто й відповідально. А з сином було вже довгоочікувано, тож 100-відсоткове задоволення на кожному кроці. А третій момент… Думаю, він ще попереду.

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Олександр Педан зізнається, що родина для нього – все. Коли вони разом, то відчувають суперсилу і долають усі труднощі.

– Одним з найбільших випробовувань для родини була наша розлука з Інною. Точніше, не розлука, а період, коли ми жили на два міста, – згадує телеведучий. – Майже півтора року я мешкав у Києві, поки намагався побудувати кар’єру в Comedy, а дружина з донькою залишались у Хмельницькому. Це було найважчим періодом, але ми його пережили і як родина стали лише сильнішими. Відстань – це важко.