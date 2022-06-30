ТОП-6 українських фільмів від Олександра Педана

Ведучий Нового каналу радить підтримувати вітчизняне кіновиробництво і ділиться стрічками, які варто подивитися кожному

Вже п’ятий місяць ми живемо у стресі. І щоб підтримати своє психічне здоров’я, треба хоч іноді відволікатися від новин. Хороший варіант – подивитися кіно. Ще кращий – подивитись українське кіно. Ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан поділився добіркою топових, на його думку, стрічок вітчизняного виробництва.

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«Захар Беркут»

– Я раджу цей крутий український фільм для перегляду всією родиною, – каже Педан. – Стрічка знята з голлівудським розмахом! І, до речі, за мотивами повісті Івана Франка.

«Мої думки тихі»

– Це дуже крута українська комедія. Я ржав безупинно! – зізнається Олександр. – За сценарієм, молодий звукорежисер Вадим отримує замовлення від клієнта з Канади з проханням записати голоси рідкісних тварин та пташок української фауни Закарпаття. Однак завдання ускладнюється тим, що у подорож разом із хлопцем вирушає його мама-таксистка.

«Іловайськ 2014»

– Цей фільм важливий для кожного українця, – вважає ведучий Нового каналу. – В основі стрічки лежить реальна історія командира штурмової групи «Донбас» Тараса Костанчука, який і виступив продюсером стрічки, і зіграв самого себе. Окрім нього там знялися близько 50-ти добровольців батальйону «Донбас», які вийшли живими з Іловайського «коридору».

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«Додому»

– Це фільм з неймовірно красивою картинкою, дуже сильний емоційно, – говорить Саша. – Втративши старшого сина внаслідок військових дій на сході України, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині, у Криму. Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках.

«Припутні»

– Дуже життєвий фільм. Кажуть, що це комедія, але я б його так не назвав, якщо чесно, – каже Олександр. – Це перше повнометражне кіно в історії українського кінематографу, де всі актори говорять суржиком. За сюжетом, «таксист за покликанням» Юра, сподіваючись продовжити знайомство з чарівною Свєткою в коротеньких шортиках, отримує бонусом її матір та вирушає в мандрівку до Припутніх, де не ловить мобільний зв’язок, розмовляють по-народному та діють, не думаючи. Кажуть, дорога змінює людину. Лише одна доба, що кардинально змінює життя усіх героїв…

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«Гуцулка Ксеня»

– Події фільму розгортаються у Карпатах у 1939 році. До Ворохти приїздить син родини емігрантів Яро. Батько-мільйонер поставив йому умову успадкування грошей: хлопець має одружитися з українською дівчиною. Тож Яро вирушає на пошуки свого щастя. Він знайомиться з багатьма красунями, та по-справжньому полонити його серце змогла лише гуцулка на ім’я Ксеня.