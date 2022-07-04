Олександр Педан розповів про потужний проект для дітей-переселенців

Програма неформальної освіти «СпівДія заради дітей» є у дев’яти містах України

«Знай своїх. Волонтери» – соціальний проект ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана. Протягом п’яти випусків він знайомив із небайдужими українцями з різних куточків нашої країни. І от презентував шостий, заключний ролик.

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– На жаль, це останнє відео третього сезону мого соціального проекту про людей, які роблять нереальні речі задля нашої Перемоги. Ми встигли об’їздити Чернігів, Тернопіль, Львів, Хмельницьку область. У новому випуску розкажемо та покажемо, що цікавого побачили в Чернівцях! – розповідає Педан. – Діти – одна з найвразливіших верств населення, що постраждала через війну. Малечі довелося залишити свої домівки, садочки, школи й адаптуватися до нових умов. У цьому їм і допомагають волонтери. Героїня цього випуску – Сніжана, яка є координаторкою проекту «СпівДія заради дітей».

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«СпівДія заради дітей» – це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. І все це абсолютно безкоштовно! Проект є у містах: Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Хмельницький, Ужгород,Рівне, Луцьк, Вінниця.

– Проект виник у перші дні війни. Буквально на четвертий день вже існувала об’єднана команда, тривав пошук волонтерів, був створений окремий сайт. 14 березня ми запустили роботу у прихистках. Концепція така: ми працюємо разом із тимчасово переселеними і з нашими дітками, оскільки вони теж втратили нормальне життя. А ще діти знайомляться, спілкуються, соціалізуються, – розповідає Сніжана. – У нас навіть проходять індивідуальні заняття з точковими спеціалістами: нейропсихологами, логопедами, дефектологами. Також є безкоштовні заняття з музики. Діти – це те, що залишиться після нас. І ті цінності, які ми в них закладаємо, те, що їм даємо, потім будемо пожинати.

Шостий випуск проекту «Знай своїх. Волонтери» дивіться