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17 тисяч банок консервації і безперервна молитва за мир: Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі

Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі

З першого дня війни староста невеличкого села на Хмельниччині об’єднала громади й організувала величезний гуманітарний штаб

Уже чотири місяці Україна гідно дає відсіч ворогу. Військові б’ють російського окупанта на передовій, а небайдужі українці-волонтери борються проти агресора в тилу. Саме про них соціальний проект ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана «Знай своїх. Волонтери».

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Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі

– Як казав Захар Беркут, сила народу – в його єдності. У п’ятому випуску побачите цьому підтвердження. Переконаєтесь, як, об’єднавшись цілими селами, можна творити справжні дива! – переконує Педан. – Випуск проекту присвячений старості села Олешин Хмельницької області Валентині Андріївні. Вона організувала мешканців свого та сусідніх чотирьох сіл для допомоги військовим ще з 2014 року. Наразі діяльність розвинули. У кожній хаті люди працюють для фронту – готують консервацію, тоннами чистять зернята та горіхи для енергетичних батончиків, плетуть сітки, збирають аптечки та необхідну амуніцію. У сільському клубі йде безперервна молитва за мир – розроблений графік, і жінки почергово змінюють одна одну. Все відбувається під чітким керівництвом пані Валентини, яка є учасницею Революції Гідності та близько 300 разів їздила на Схід. 8 років війни вона працює для фронту та перемоги.

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Валентині Андріївні вдалось організувати великий волонтерський штаб, де регулярно працюють мешканці її та сусідніх сіл. Масштаби їхньої роботи вражають:

Олександр Педан показав вражаючий волонтерський штаб у селі

– Жінки, які працюють з медикаментами, щодня роблять близько тридцяти аптечок для військових, – розповідає вона. – Також у нас є чоловік, який тримає рибгосп. Він нам дав вже шість тон риби (випуск знімали на 55-й день війни – прим. ред.). Дівчата по всіх вулицях нашого старостату чистили рибу, а потім готували тушонку. Загалом ми закрили понад 17 тисяч банок консервації.

П’ятий випуск проекту «Знай своїх. Волонтери» дивіться за посиланням. 

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