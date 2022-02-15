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«Мені в ніс прилетіла лопата»: відомий гуморист – про форс-мажор з дитинства

Мені в ніс прилетіла лопата: відомий гуморист – про форс-мажор з дитинства

Валентин Міхієнко з Improv Live Show, яке Новий канал покаже з 10 березня, згадав, як став жертвою зимових розваг із друзями

На вулиці пахне весною, але на календарі зима, тож «снігові» теми та історії ще є цілком законними. Учасник проекту Improv Live Show, який 10 березня стартує на Новому каналі, Валентин Міхієнко, наприклад, поділився кумедною пригодою з дитинства. Точніше, зараз вона здається кумедною, а тоді 12-річному Валіку було не до сміху.

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– Якось насипало дуже багато снігу. Звісно, ми з друзями не могли це пропустити. Взяли з дому лопати й почали копати тунель, – розповідає імпровізатор. – Зробили в кучугурі снігу два входи й величезну кімнату всередині. Та в процесі відбувся невеликий форс-мажор. Оскільки входи почали рити з обох боків, рухаючись одне одному назустріч, приблизно в центрі нашого спорудження мені в ніс прилетіла лопата, якою копали з іншого боку. Звісно, одразу ж побіг додому, мені зупинили кров, і я повернувся на вулицю. Друзі вже доробили кімнату, ми туди навіть свічку принесли й запалили всередині. Було дуже круто! Така собі снігова халабуда. Але довелося поплатитися рівністю носа (сміється).

Мені в ніс прилетіла лопата: відомий гуморист – про форс-мажор з дитинства

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Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Ромою Міщеряковим, Валентином Міхієнком та Володимиром Шумком Новий канал покаже з 10 березня о 21:00. Не пропустіть вибух гумору та імпровізацій!

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