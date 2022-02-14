Злата Огнєвіч – про весілля

За лаштунками Improv Live Show, яке з 10 березня покаже Новий канал, співачка розповіла, яким може бути її весільний образ

Кожна дівчинка з дитинства мріє про весілля, оскільки хоче відчути себе справжньою принцесою. Напевно, це стереотип. У сучасному світі мрії трішки змінилися. У цьому переконує відома українська співачка Злата Огнєвіч. За лаштунками проекту Improv Live Show, який покаже Новий канал, вона зізналася, якою бачить свою весільну вечірку.

– Я ніколи не переймалася питаннями весілля. Навіть у дитинстві, – зізнається артистка. – Коли виросла, то точно зрозуміла, що хочу класну вечірку, на якій будуть близькі, рідні люди, а не ті, яких я побачу вперше і востаннє.

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Щодо вбрання Злата Огнєвіч теж не має чітких переконань. Каже, що ніколи не уявляла повністю свій весільний образ.

– Можливо, це взагалі буде не сукня, – ділиться співачка. – Наприклад, брючний костюм, купальник чи сарафан. Все залежить від того, де проходитиме весілля. Можливо, ми з моїм обранцем вирішимо лише вдвох відсвяткувати цю подію. Зараз все дуже змінилось. Я не люблю слідувати прийнятим нормам і правилам.

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком Новий канал покаже з 10 березня. Не пропустіть вибух гумору та імпровізацій!