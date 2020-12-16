Олександр Педан – про справжніх менів

Як визначити, що ти – справжній чоловік? Ловіть думки ведучого Нового каналу Саші Педана з цього приводу

Ведучий Improve Live Show та суддя ігрового шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Олександр Педан розповів, що для нього означає термін «справжній чоловік», та як це доводити у сучасному світі.

– Мені не подобаються крайнощі, коли кажуть, що чоловік має бути трошки симпатичнішим за мавпу, чи лісорубом, мисливцем, та вміти загнати оленя в полі. Не варто ділити на біле та чорне. Буває й золота середина. І я намагаюся її знайти, – зізнається Педан. – Наприклад, дуже люблю екстремальні види спорту. Там можу собі доводити, що я – чоловік, і не боюся перешкод, досягаю нових вершин. Сходячи на «п’ятитисячник» (гору висотою 5 км), ти реально доводиш собі, що можеш більше, ніж навіть сам очікуєш. Це з одного боку. А з іншого, вважаю, що треба не комусь іншому доводити, що ти чоловік, а лише самому собі.

Леся Нікітюк ходила на швидкі побачення, а Маша Єфросініна «сердилася» на офіціантів

Рецепт арабської яєчні від Валіка Міхієнка

Для тих, хто не фанат екстриму та спорту, телеведучий дав ще кілька простих порад, виходячи з власного досвіду.

– Роблю це і коли знаходжу можливість приділяти увагу сім’ї, проводити багато часу з дітьми, пекти печиво з сином, гратися з ним машинками й динозаврами та ходити на шопінг із донькою, – каже Олександр. – І третя історія – коли ти ще й працюєш, заробляєш та утримуєш сім’ю. Це три важливі складові. І знайти баланс між ними – справжній виклик для мене.

Чекайте Олександра Педана у двох прем`єрах весняного сезону на Новому каналі – у ролі ведучого другого сезону гумористичного шоу Improve Live Show та гравця у першому сезоні інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» Стежте за новинами та не пропустіть найцікавіше.