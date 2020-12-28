Олександр Педан розповів про сина

26 грудня Марику виповнилося чотири роки. Яким зростає хлопець?

У суботу в сім’ї Олександра Педана було велике свято. Його синові Марику, фанату динозаврів і любителю ловити жаб, виповнилося чотири роки. І з цієї нагоди відбулася вечірка динозаврів. Вони «були присутні» у вигляді кульок і фігурок на святковому торті, який спекла няня. Щасливий батько опублікував зворушливе фото і зізнання в любові та гордості за сина у своєму Instagram:

– Для мене найочікуваніша та найважливіша подія останніх десяти років – це народження Марика. Взагалі, хоч що б там казали, але син для батька – не просто продовження роду. Це друг, це можливість передати свої знання, чоловічий досвід. Це справжня чоловіча любов. Марику чотири. Час промайнув дуже швидко. І є вже приводи пишатися. По-перше, син вміє магнетизувати людей. Це знають усі наші друзі???? По-друге, він такий само активний, як і я. І впевнений, що ми ще посерфимо й облазимо всі гори. Але це попереду. Марику, рости здоровим. Те, що ти красунчик і розумничок, ми вже й так усі знаємо. Любимо ❤️, – написав Олександр.

Весь цей час підписники Педана в Instagram могли спостерігати за тим, як росте Педан-молодший. Як батько і син разом читають книги, разом готують і вивчають світ. І всі ці чотири роки ведучий Improv Live Show (Новий канал) приховував обличчя Марика в соцмережах, знімаючи його зі спини або впівоберта. Але в особливому святковому пості вперше показав сина.

День народження пройшов бурхливо й весело:

– Марик дуже чекав свята. Напередодні три дні слухався, їв усе, що давали. Сам вибирав собі подарунки. Тому що ми в сучасних традиціях вирішили підказати гостям, що купувати. Свято організували в кілька етапів. Спочатку в сімейному форматі. Разом із Мариком веселилося п’ятеро дітей. У них була дискотека, виступав фокусник, ми грали в хованки. Мені теж захотілося покайфувати з дітьми, – поділився Олександр. – Марик усіх обійняв, як і обіцяв. Йому надарували подарунків: динозаври, ґодзіллу. Няня приготувала смачнючий домашнім торт. Коли ми його розрізали, то здивувалися кількості шарів! Тепер ось чекаємо в гості кумів.

Вітаємо сім’ю Педанів! Нехай Марика чекає щасливе життя!

Фото – @pedanos

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