Відомий імпровізатор порадив, як не занудьгувати на карантині

Валентин Міхієнко з Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, зібрав жартівливі (і не тільки) лайфхаки

Коли симптоми коронавірусу минають, а досидіти карантин потрібно, виникає питання: чим зайнятися? Ловіть кілька порад від учасника Improv Live Show, яке навесні покаже Новий канал, Валентина Міхієнка. Імпровізатор саме зараз сидить удома на карантині й ділиться порадами, як не занудьгувати.

–Найперше, що я зробив, коли зрозумів, що в мене коронавірус, це спитав у підписників в Instagramпорад, чим себе зайняти, –каже гуморист. –Так мені накидали безліч варіантів, як розважитись, сидячи вдома. Сподобались такі: влаштувати різні переодягання, перевтілення, пародії на шоу. Наприклад, запропонували зробити «Орел і Решка» по квартирі. На зразок: «А зараз ми з вами знаходимося у ванній. Ванна кімната – це те місце, куди ходять усі мешканці цієї квартири». І так далі. Тільки все це без монети, грошей і золотої карти. Просто ходиш собі та знімаєш тревел-влог по різних кімнатах (сміється). Ще прикольна ідея, яка мені дуже сподобалася, – пройти за день десять кілометрів по квартирі. Чому ні?

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Якщо без жартів, то на карантині Валік радить зробити все, що так давно відкладали.

–Мене дуже рятують комп’ютерні ігри. Також книги. Коли читаєш, час минає дуже швидко, –каже імпровізатор. –Ще дістаньте список фільмів, який наче лежить, але ви ніяк не почнете дивитися. Переглядаєш улюблені фільми по сто тисяч разів, а його відкладаєш. Карантин – саме час, щоб взятися до того переліку.

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком Новий канал покаже навесні 2022 року. Не пропустіть вибух гумору та імпровізацій!