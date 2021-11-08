Відомий комік – про те, чому не одружується з дівчиною, з якою 5 років

Учасник Improv Love Show (Новий канал) розповів про своє ставлення до одруження

Український комік Валентин Міхієнко вже п’ять років зустрічається зі своєю дівчиною Ксюшею. Та офіційно зареєструвати стосунки пара ніяк не наважиться, а все через те, що Валік не робить дівчині пропозицію.

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Як зізнався учасник Improv Love Show, він дуже кохає свою дівчину, але не вважає одруження необхідністю. Про це Валентин Міхієнко зізнався в інтерв’ю «СЛАВА+».

– Вона постійно цькує мене за це. Якщо дуже потрібно, то можу. Для мене ось у цьому всьому, у весіллі, ну немає романтики. Якщо сильно хоче, ну гаразд. Але ж я не дуже хочу. Обидві людини мають зробити цей крок. Не знаю, може, колись і прийду до цього. Я, за відчуттями, просто малий, – пояснив свою позицію імпровізатор.

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