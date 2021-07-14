Які подарунки отримував Павло Зібров

Також Народний артист України розказав, як на його честь назвали корабель

Знаменитістю бути непросто. Та попри всі складнощі зірки мають багато привілеїв. Наприклад, увага шанувальників та подарунки. До речі, інколи презенти бувають такі неочікувані, що зірки ще довго не можуть оговтатись від шоку. За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) народний артист України Павло Зібров розказав, як на його честь назвали корабель.

– Кілька років тому двопалубний корабель «Павло Зібров» ходив по Дніпру, – розповідає співак. – Тоді я давав письмову згоду власнику, щоб він назвав судно на мою честь.

На цьому незвичні подарунки у житті Павла не закінчилися.

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– П’ятнадцять років тому мені подарували годинник за 53 тисячі євро, – зізнається артист. – Пригадую, як мене попросили двічі виконати одну пісню, а після цього вручили презент (усміхається).

А от серед незліченної кількості букетів співаку найбільше запам’яталася композиція з гвоздик. Викладене величезне серце з квітів метр на два з написом: «Павло Зібров, з днем народження».

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