Діма Каднай, Павло Зібров та Антон Мурафа – про свої вуса

Українські вусані розповіли про своє «багатство» та показали фото з поголеними обличчями

Бородаті анекдоти геть, бо вже цієї неділі в нас будуть сучасні гумористи з вусами! Так, так, цього тижня в Improv Live Show беруть участь три українські вусані – Діма Каднай, Антон Мурафа та їхній наставник у цій справі Павло Зібров. Останній часто любить стверджувати, що вуса всіляко допомагають йому у житті, мовляв, без них ані грошей, ані слави точно не було б. Саме тому Новий канал вирішив розпитати відомих вусанів, як вони зважилися відростити вуса, коли востаннє їх збривали ,та показати рідкісні фото «до».

–За своє життя я лише двічі був без вусів. Вперше це сталося у 2016-му, коли призвали до армії. Тоді це зробити довелося, бо голили всіх. Я страшенно переймався. А вдруге це сталося аж у 35 років. Тоді я сам схибив. Моя Маринка поїхала до батьків на Старий Новий рік. Я подумав, що треба оновитися – і зрубав вуса! Вона прибула на вокзал, виходить із потяга, подаю їй ручку — а та проходить повз. Ще й каже: «Молодий чоловіче, чого ви тут руки простягаєте?!» Не впізнала, пройшла метрів п’ять, а потім повертається, бачу – в неї такі божевільні очі, і вмикається сирена: «Ти що зробив? Ти нащо вуса збрив?!» Почала сваритися, мені тоді соромно було, а хотів же сюрприз зробити… Аж півтора місяця спав на кухні, поки не повернулися вуса, – поділився Павло Миколайович.

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А ось для Діми Кадная вуса стали експериментом, через який він і досі отримує багато хейту. Хтось каже, що він став ще сексуальнішим, а комусь ті вуса не дають спокою в іншому контексті.

– То все заздрісники – вуса такої густоти не в кожного. Тому я до своїх плекаю тільки любов. Ай лав май мусташ, – пояснив усе Діма.

А у блогера Антона Мурафи історія з вусами доволі прозаїчна. Він вирішив відпусти їх, коли зрозумів, що бритися потрібно щодня.

– Періодично збриваю вуса, щоб згадати, що насправді я наляканий 13-річний хлопчик. Востаннє робив це для зйомок рік тому, – розповів блогер.

Не пропусти найвусатіший випуск другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном у неділю о 23:00 на Новому каналі