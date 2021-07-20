Рецепт кролика у сметані

Кролик у сметані: рецепт від Павла Зіброва
Народний артист України розказав, як готує улюблену страву
Кролятину відварюють, запікають на грилі або в соусі. Безперечно, кролик, тушкований в сметані, – це класика. Рецептом фірмової страви поділився за лаштунками ImprovLiveShow (Новий канал) співак Павло Зібров.
Кролик у сметані: інгредієнти:
- тушка кролика – 1 шт.
- сметани – 1 л
- моркви – 0,5 кг
- цибулі – 0,5 кг
- часнику – 1 головка
- олії – 20 г
- сіль, перець, лавровий лист за смаком
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Готуємо кролика у сметані покроково:
- Кролика помийте та поріжте на шматки. Обсмажте на олії, щоб трохи підрум’янився.
- Моркву та цибулю тушкуйте на олії в окремій сковорідці до золотистого кольору.
- Покладіть у гусятницю овочі. На них – м’ясо, а зверху – часник та спеції.
- Додайте води 1/3 посудини. Закрийте кришкою та тушкуйте 60 хвилин.
- За 15 хвилин до готовності залийте сметаною, щоб повністю вкрила м’ясо.