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Кролик у сметані: рецепт від Павла Зіброва

Рецепт кролика у сметані

Народний артист України розказав, як готує улюблену страву

Кролятину відварюють, запікають на грилі або в соусі. Безперечно, кролик, тушкований в сметані, – це класика. Рецептом фірмової страви поділився за лаштунками ImprovLiveShow (Новий канал) співак Павло Зібров.

Кролик у сметані: інгредієнти:

  • тушка кролика – 1 шт.
  • сметани – 1 л
  • моркви – 0,5 кг
  • цибулі – 0,5 кг
  • часнику – 1 головка
  • олії – 20 г
  • сіль, перець, лавровий лист за смаком

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Готуємо кролика у сметані покроково:

  1. Кролика помийте та поріжте на шматки. Обсмажте на олії, щоб трохи підрум’янився.
  2. Моркву та цибулю тушкуйте на олії в окремій сковорідці до золотистого кольору.
  3. Покладіть у гусятницю овочі. На них – м’ясо, а зверху – часник та спеції.
  4. Додайте води 1/3 посудини. Закрийте кришкою та тушкуйте 60 хвилин.
  5. За 15 хвилин до готовності залийте сметаною, щоб повністю вкрила м’ясо.
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