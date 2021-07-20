Рецепт кролика у сметані

Народний артист України розказав, як готує улюблену страву

Кролятину відварюють, запікають на грилі або в соусі. Безперечно, кролик, тушкований в сметані, – це класика. Рецептом фірмової страви поділився за лаштунками ImprovLiveShow (Новий канал) співак Павло Зібров.

Кролик у сметані: інгредієнти:

тушка кролика – 1 шт.

сметани – 1 л

моркви – 0,5 кг

цибулі – 0,5 кг

часнику – 1 головка

олії – 20 г

сіль, перець, лавровий лист за смаком

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Готуємо кролика у сметані покроково: