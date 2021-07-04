Анна Різатдінова розповіла про найдорожчий подарунок від кавалера

Щоб здивувати гімнастку, чоловік витратив 12 тисяч доларів

Не секрет, що у відомих спортсменок багато шанувальників. Не обділена увагою кавалерів і бронзова призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова. Гімнастка часто отримувала запрошення на побачення, які не завжди були вдалими. Про це Новий канал дізнався в неї за лаштунками Improv Live Show.

– Бувало, що приходила з хлопцем до ресторану й після перших хвилин спілкування розуміла, що це не моя людина. Начебто незручно встати й піти, ти маєш з поваги просидіти з ним найближчу годину, – каже гімнастка. – Пам’ятаю, був випадок у Японії, коли російськомовний фотограф кликав на побачення, а мені потрібно було йому м’яко відмовити. Зрештою він надсилав і мені, і синові подарунки просто з Азії.

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Багато шанувальників не скупилися на презенти.

– Найдорожчий подарунок, який я отримувала, – годинник за 12 тисяч доларів, – зізналася Анна Різатдінова Новому каналу. – А найбільш незвичайний – це коли мені зробили плакати з моїми гімнастичними фотографіями.

А ось чи покличуть її учасники Improv Live Show Вова Шумко, Рома Міщеряков, Валік Міхієнко і Костя Трембовецький на «Швидкі побачення», і чим закінчаться рандеву – дивіться у неділю о 23:20 на Новому каналі.