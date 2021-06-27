Відвертість, принциповість, власний приклад: 7 законів виховання синів від Григорія Решетніка

За лаштунками Improv Live Show, яке показує Новий канал, український телеведучий поділився, чим керується у спілкуванні з трьома дітьми

У телеведучого Григорія Решетніка аж троє синів з не дуже великою різницею у віці. Аби виховати їх як справжніх чоловіків, він керується певними правилами. Ними й поділився за лаштунками Improv Live Show, яке показує Новий канал.

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– Я вважаю, що постулати у вихованні дітей мають бути у батьків завжди, – говорить телеведучий. – Мої правила неписані, але намагаюся чітко їх дотримуватися. Ділюся з вами:

Будьте прикладом для своїх синів

– Якщо ви сказали щось, то маєте обов’язково це зробити. Вони все фіксують, все запам’ятовують, тож потрібно постійно дотримуватися свого слова.

Будьте відвертим

– Вважаю, що з дітьми потрібно бути на всі 100% чесним та відкритим. Якщо вони щось питають, не ходіть навколо. Говоріть своїм чадам все прямо, чесно і, в моєму випадку, по-чоловічому.

Будьте принциповим

– Якщо ви щось сказали чи заборонили, то жодні вмовляння чи маніпуляції не можуть переконати у зворотному. Повірте, діти вміють маніпулювати, а потрібно бути принциповим чоловіком для синів. Таким чином ця риса виховається і в них.

Будьте відкритим до всього нового

– Раджу бути відкритим до світу, аби бути цікавим для своїх дітей. Це дуже важливо! У них завжди безліч запитань, незалежно від віку. Тож завжди, коли вони звертаються, треба мати при собі якісь приклади, цікаві історії з власного досвіду.

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Будьте спортивним

– У вихованні синів це один з основних законів. Ви маєте не лише цікавитися спортом, а й займатися ним, грати в різні ігри. Дякувати Богу, я з дитинства люблю фізичні навантаження і можу допомагати своїм дітям. До речі, всі троє регулярно займаються плаванням.

Будьте успішним

– Я вважаю, що потрібно завжди йти до своєї мети, досягати цілей, аби діти бачили це і брали, як приклад для себе. Ваш успіх та енергія точно передаються синам, тож вони також хочуть бути успішними. Для чоловіків це дуже важливо! Та і для жінок також.

Любіть!

– Чи то син, чи то донька – неважливо. Потрібно любити своїх дітей величезною щирою любов’ю! Це їх надихає, заряджає, додає енергії та здоров’я. Вони обов’язково вам віддячать! А ще точно любитимуть себе і своє оточення, будуть без комплексів.

Повний випуск проекту з Григорієм Решетніком, Ксенією Мішиною та Олександром Еллертом дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу! А свіжий випуск гумористичного шоу вмикайте у неділю о 23:20 в ефірі телеканалу.