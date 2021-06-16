Топ-5 крутих видів спорту просто неба від Олександра Педана

Фрізбі, вейксерфінг і не тільки

Ведучий Improv Live Show (показує Новий канал) Олександр Педан обожнює займатися спортом. Він змалечку привчає своїх дітей до фізкультури, а також популяризує активне дозвілля серед молоді. Саша поділився з Новим каналом улюбленими видами спорту, якими можна почати займатися влітку.

Біг

Про користь бігу не знає хіба що лінивий. Олександр Педан теж любить бігати. Це він робить і вдома, і під час подорожей. Для бігу не потрібно мати спеціальних навичок чи круту екіпіровку. Лише бажання і пару хороших кросівок.

– Біг для мене – це ритуал, коли я сам на сам із собою, думками, тривогами, які можна розвіяти, – ділиться Педан. – Після пробіжки почуваюся в рази краще – і фізично, і морально. Бігати з кимось завжди веселіше, а ще це класна мотивація не лінуватися й не жаліти себе. Коли товариш вже чекає під дверима, нікуди подітися. Тому ловіть секрет від Педана: найпростіший спосіб почати бігати – знайти собі партнера.

Велоспорт

Така фізична активність дає не менше користі, ніж біг. А ще вона може стати пізнавальною, адже кататися можна по різних маршрутах. Для першої велоподорожі варто обирати знайомий шлях і їхати не надто далеко, щоб дуже не втомитися.

– Цього року відкрили для Маріка велосипед, – каже зірка Нового каналу. – Поки він їздить з додатковими коліщатками, але за два тижні почав гарно «літати». Тепер ми катаємося з ним разом. А от Лєра не любить велосипеди, тому з нею ми ганяємо на скейтах.

Фрізбі

Ще один прикольний спорт – кидання тарілки. Грати у фрізбі можна великою та маленькою компаніями, а також з домашніми улюбленцями.

– Спробуйте пограти, це справді весело, – радить Педан. – Спорт не виснажливий, але калорій спалите чимало. Доведеться бігати за тарілкою, присідати і нахилятися, щоб її дістати.

Сапбординг

Це різновид серфінгу. Та дошкою керують веслом. Для сапборду не потрібні високі хвилі, кататися можна у будь-якій водоймі. Це легко лише на перший погляд – під час катання працюють усі м’язи тіла, а ще тренується відчуття балансу.

– Для катання сапборд можна брати в оренду. У Києві є кілька точок, де легко знайти потрібне спорядження. Я впевнений, якщо загуглити, можна відшукати прокат дошок у кожному місті, – розповідає ведучий Improv Live Show. – Для сапбордингу не треба нічого вміти чи бути суперсерфером. Спочатку катаєшся на колінах з веслом, а потім стаєш на ноги, коли відчуваєш баланс.

«Не з тією людиною»: Мішель Андраде – про невдале побачення

Заклеїли клавіші й викликали кальянника: TAYANNA розповіла про приколи на концертах

Вейксерфінг

Цей вид спорту допомагає втілити мрії про серфінг тим, хто не живе біля океану. Спорт не з дешевих, але спробувати його хоч раз варто.

– Вейксерфінг – це коли ти їдеш на хвилі за катером, – пояснює Педан. – Для цього треба трошечки повчитися. Тому що не тримаєшся за мотузку, а ковзаєш по воді за допомогою хвилі, яку створює катер.

А після активного дозвілля можна подивитися Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном – щонеділі о 23:00 на Новому каналі.