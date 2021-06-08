Мішель Андраде – про невдале побачення

За лаштунками Improv Live Show артистка розповіла, як кохання вплинуло на її творчість

Україно-болівійська співачка Мішель Андраде, яка нещодавно стала ведучою «Орел&Решка. Земляни», рідко говорить про особисте життя. Зірка не приховує, що перебуває у стосунках, але ім’я свого бойфренда розкривати не хоче. Мабуть, артистка боїться зурочити нові стосунки, бо нарешті знайшла свою людину. А на шляху до справжніх почуттів, як виявилося на Improv Live Show, дівчині довелося пройти немало невдач.

– У мене були невдалі побачення, «не з тією людиною». Якось знайомий запросив мене на прогулянку. Спочатку ми просто гуляли, а потім він сказав: «Є одне класне місце, хочу тобі показати». Ми прийшли на локацію з шикарним видом, там були свічки, троянди і вино… Все дуже романтично. Але поруч не було тієї самої людини, з якою хотілося б розділити цей момент, – поділилася співачка.

Заклеїли клавіші й викликали кальянника: TAYANNA розповіла про приколи на концертах

«За кілька хвилин до виступу весь колектив заявив, що йде»: Амадор Лопес – про розіграш колег

Як зізналася Мішель Андраде, з любовними негараздами в житті їй допомагає впоратися саме музика та творчість. Вона навіть писала пісні про нерозділене кохання.

– Мені здається, вся моя творчість, починаючи з пісень Amor і Musica, закінчуючи альбомами La primavera boliviana і Latino Ritmo – про кохання, до того ж, нерозділене. А ще всі ці пісні – про одну й ту ж людину… – заінтригувала знаменитість.

Не пропусти новий випуск другого сезону Improv Live Show з Мішель Андраде сьогодні о 20:00 на Новому каналі