Олександр Педан боїться кепкувати з дружини

Ведучий Нового каналу розповів, як жартують у їхній сім’ї

Протягом багатьох років Олександр Педан веде гумористичні передачі. Нині у розпалі Improv Live Show, яке показує Новий канал. У цій програмі Педан не звичайний ведучий, інколи він із запрошеними зірками стає учасником смішних імпровізацій. За лаштунками шоу Олександр Педан розповів, чи кепкує вдома з рідних.

– У нас усі жартують одне з одного, але я зазвичай програю у цій гумористичні битві, – сміється ведучий Нового каналу. – Вважаю, що дружина жартує краще, ніж я. Хоча це не її професія, і вона робить це не на широку публіку. Всі мої друзі фанатіють від її жартів. Інна і класно володіє чорним гумором, і вміє підколювати так, що я інколи не можу їй відповісти. Та й боюся жартувати з дружини (сміється).

Донька Педана теж любить підколоти зіркового татуся.

– Почуттям гумору Лера вдалася в нас двох, – розповідає ведучий Improv Live Show. – У неї з жартами все гаразд. І найбільше, чого я завжди боюся, – це коли вони з дружиною об’єднуються й починають мене тролити. Шансів, щоб вийти сухим з води чи перемогти в цій битві, немає. Інколи навіть соромлюся цього, адже гумор – частина моєї професії. У мене за плечима 11 років КВК, зараз веду гумористичні програми. Та коли починають жартувати мої дівчата, я їм програю. Але нічого. От виросте Марік, і в нашій сім’ї буде гумористичний батл.

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Поки що чотирирічний син Олександра Педана лише прокачує уміння жартувати.

– Не знаю, розуміє він це чи ні, але в нього постійно вилітають фразочки, які дуже смішать. І таке враження, що після цього він чекає на реакцію. Здається, він жартує свідомо, – каже зірковий татусь. – Наприклад, з останнього. Він підійшов і запитав: «Тату, скажи, будь ласка, а навіщо туалетний папір пахне полуницею, якщо в попи немає носика». І я навіть не знаю – він пожартував чи поставив філософське запитання (сміється).

А от як Педан прокачує свої гумористичні навички – дивіться в Improv Live Show щонеділі о 23:00 на Новому каналі.