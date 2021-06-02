Заклеїли клавіші й викликали кальянника: TAYANNA розповіла про приколи на концертах

Співачка пригадала, як колеги жартували з неї

У Improv Live Show (шоу показує Новий канал) зірки прокачують своє почуття гумору. Вони не просто дивляться мініатюри, які розігрує четвірка імпровізаторів Вова Шумко, Рома Міщеряков, Валік Міхієнко та Костя Трембовецький, а й грають в них. Співачка TAYANNA також стала учасницею шоу, а за його лаштунками розповіла Новому каналу, як з неї жартують колеги. Найбільше зірці дістається під час «зеленки» – фінального концерту туру. Тоді музиканти, за традицією, приколюються одне з одного.

– У нас було багато різних смішних ситуацій, все вже й не згадаєш, – розповіла TAYANNA. – Якось мої колеги під час виступу вивели на сцену кальянника. Він ходив по ній і пропонував людям у залі покурити. Якось заклеїли клавіші у клавішника скотчем. А ще раз замість маленької півлітрової пляшки води винесли на сцену баклажку на п’ять літрів.

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До приколів співачка ставиться з розумінням.

– Я люблю жартувати і з себе, і з інших. Тому жартами мене складно вивести з себе, – зізналася вона Новому каналу. – А ось удома буваю різною. Все залежить від ситуації. Та в більшості випадків ми з сином любимо посміятися й покепкувати одне з одного.

Як TAYANNA допомагала гумористам смішити глядачів – дивіться сьогодні о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.