ТОП-5 байопіків від учасника Improv Live Show Кості Трембовецького

Зірка Нового каналу склав крутий список біографічних фільмів

На календарі знову п’ятниця, а це означає, що прийшов час запланувати круті кіновихідні з нашою постійною рубрикою «Кінотоп від сценариста», у якій учасник Improv Live Show Костя Трембовецький радить, що можна подивитися. Цього тижня маємо ТОП-5 крутих бойопіків – від Стіва Джобса про Apple до авантюриста Френка Ебігнейла у виконанні Леонардо Ді Капріо!

«Стів Джобс»

Стів Джобс заводить нас за лаштунки технологічної революції, вимальовуючи портрет людини, яка знаходилась у її центрі. Ця історія висвітлює залаштунки трьох важливих презентацій в історії Apple, закінчуючи презентацією iMac у 1998-ому.

ЧОМУ ДИВИТИСЬ: Максимально нестандартний для байопіків сценарій Аарона Соркіна, більше схожий на сценарій п’єси. Весь фільм – це всього три величезні сцени з такими швидкими та гострими діалогами, що не встигаєш дихати.

ЧОМУ НЕ ДИВИТИСЬ: Весь фільм – це суцільні діалоги-діалоги-діалоги, та й про стосунки з донькою тут значно більше ніж про технології, і взагалі, «за андроїд і двір стріляю в упор».

«Список Шиндлера»

Історія Оскара Шиндлера, німця, який пройшов шлях від абсолютно байдужої до війни людини до героя, який допоміг врятувати більше тисячі євреїв з нацистських концентраційних таборів.

ЧОМУ ДИВИТИСЬ: «Оскар» за кращий фільм і звання одного з найвеличніших фільмів в історії кіно. Кіно настільки видатне, що навіть сам Стівен Спілберг не вірив, що здатен його зняти, і намагався передовірити комусь іншому.

ЧОМУ НЕ ДИВИТИСЬ: Чорно-біле кіно??? Я краще в ТікТок повтикаю.

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«Ед Вуд»

Амбіційний та енергійний режисер Ед Вуд робить все, щоб здійснити свою мрію і знімати велике кіно в Голлівуді. Та є одне «але» – він цілковита нездара без граму таланту.

ЧОМУ ДИВИТИСЬ: Якщо ви любите кіно. Бо нема кращого фільму про любов до кіно. А ще це кращий фільм Тіма Бьортона, і тут грає молодий Джоні Депп та дуже смішний Білл Мюррей.

ЧОМУ НЕ ДИВИТИСЬ: Знову чорно-білий фільм??? Який старий пердун складав цей список?

«Спіймай мене, якщо зможеш»

Френку Ебігнейлу ще нема 21 року, а він вже аферист зі стажем, який з підставними документами попрацював лікарем, адвокатом та пілотом, і тепер його розшукує ФБР за підробку банківських чеків на декілька мільйонів доларів.

ЧОМУ ДИВИТИСЬ: Бо ця історія настільки авантюрна, що аж не віриться, що таке могло бути у реальному житті.

ЧОМУ НЕ ДИВИТИСЬ: Бо ця історія настільки авантюрна, що аж не віриться, що таке могло бути у реальному житті.

«12 років рабства»

Соломон Нортап – вільний темношкірий скрипаль, якого одного вечора викрадають з вулиць Нью-Йорка, перевозять в інший штат і продають в рабство.

ЧОМУ ДИВИТИСЬ: Це настільки потужний фільм, що в кінці ви відчуєте на собі увесь біль темношкірих братів.

ЧОМУ НЕ ДИВИТИСЬ: Бо у вас нема душі.

Дивися кіно від Кості Трембовецького у вихідні, а щовівторка слідкуй за його крутими імпровізаціями в Improv Live Show о 20:00 на Новому каналі.