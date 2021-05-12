Оля Цибульська – про свої найгірше та найкраще побачення

Зірка розповіла про зустрічі, що запам’яталися на все життя

Українська співачка Оля Цибульська ретельно приховує своє сімейне та любовне життя від сторонніх очей. Досі лише обрані знають, як виглядає її чоловік, бо у соціальних мережах селебриті показує його рідко, і то зі спини. Але на тему стосунків та побачень у своєму житті Оля говорити погоджується. Особливо після того, як взяла участь в імпровізації «Швидкі побачення» в Improv Live Show (Новий канал).

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Побувавши на швидких побаченнях з нашими імпровізаторами в абсолютно різних ролях, Оля Цибульська пригадала свої найгірше та найкраще побачення у житті.

– Найгірше – коли пішла з подругою за компанію. То було її побачення. Я ходила на оглядини. Він був прісний, як ЗСЖ. Повів нас у кіно. Я вийшла на перших титрах. Вона вийшла за нього заміж. У мене тепер ЗСЖ. А їй прісно все життя. Фразу «Я ж тобі казала» прибережу на тост у день їхнього золотого весілля. А моє найкраще побачення було в Парижі. Я полетіла туди з чоловіком після тривалої паузи у стосунках. І стоячи під Ейфелевою вежею, дивлячись у його очі, зрозуміла з ким хочу, що хочу і про «жити зараз». Повернулася з поїздки з сином під серцем, – пригадала Оля Цибульська.

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