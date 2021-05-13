5 прикольних фактів з дитинства ведучого Олександра Педана

Мама ведучого Improv Live Show та «Екси» (Новий канал) згадала, яким був зірковий син

Не секрет, що Олександр Педан виховувався в багатодітній родині. Він був наймолодшим, третім сином у сім’ї хореографів Сергія та Валентини Педан. Сім’я жила досить скромно. Яким Сашко був у дитинстві? Кілька фактів про зіркового сина розповіла його мама.

Самостійний та активний

– Як і всі діти, він грався, ганяв на велосипеді, але був спокійніший за братів, – розповідає жінка. – Лягав спати о дев’ятій годині вечора, сам йшов до ліжечка. Телевізор та світло були ввімкненими, а Саша спав.

Рано пішов у садочок

– Він добре заговорив десь після півтора року. Перше слово було «тато», – ділиться мама Валентина. – З ложки почав їсти після двох років, а у садочок пішов в рік і вісім місяців.

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Ріс без ремінця

– Сашу практично не карали за неслухняність, бо не було як, – сміється жінка. – Ми жили в дуже маленькій квартирці, тому не могли навіть поставити його в куток. Уп’ятьох мешкали в одній кімнаті розміром 17 квадратних метрів.

Був хорошистом

– Навчався він не на відмінно, – згадує Валентина Педан, – але проблем не було. Тільки в першому класі не розумів, навіщо його туди привели (сміється).

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Грав у «Циганській казці»

– Мені гріє душу момент, коли він вперше виступав у дитячій школі мистецтв. Грав чудово, – каже мама зірки Нового каналу. – Це була постановка на честь товариша, який помер.

Лишився без двох зубів

– Найбільша шкода, яку утнув, – це коли впав з велосипеда й вибив два зуба, – усміхається мама Педана. – А ще приводив собак додому зі словами: «Нам і цю треба».

Нині мама дуже пишається зірковим сином і щовівторка не пропускає можливості побачити його о 20:00 в ефірі Improv Live Show на Новому каналі.