Хто замінить Василя Вірастюка: як богатир із синами спортом займається

Спортсмен розказав, які секції відвідують його діти, і чи планує хтось із них продовжити його кар’єру

Володар титулу «Найсильніша людина світу», спортсмен Василь Вірастюк разом із дружиною Інною виховують трьох синів. З-поміж кількох правил у їхній сім’ї найголовніше – змалечку прищеплювати любов до спорту. Тож хлопці займаються волейболом та східними єдиноборствами.

– Я щоденно роблю легеньку зарядку, – розповідає Василь за лаштунками Improv Live Show (Новий канал). – Махаю руками, ногами, нахиляюся. Нічого силового не виконую. Розтягуюсь, щоб розігнати кров та прокинутися.

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Часто ранкову зарядку роблять усією сім’єю.

– А ще любимо з найменшим боксувати, – з усмішкою розповідає спортсмен. – Сашко одягає справжні боксерські рукавиці і буцає ними подушку. Моє ж завдання – втримати її та сховатися за нею.

До речі, жоден син Василя не хоче йти у великий спорт та продовжувати справу батька.

– Я не засмучуюся, що вони не мають бажання будувати спортивну кар’єру, – каже спортсмен. – Головне, щоб кожен знайшов свою справу до душі.

Дивіться Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі