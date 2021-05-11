Як зірка Нового каналу відзначив день народження

Відомий гуморист зустрів свято на знімальному майданчику

Українські селебритіз уже призвичаїлися до того, аби святкувати свої дні народження на концертах, виступах та зйомках. І все заради настрою аудиторії. Не став винятком і учасник Improv Live Show Вова Шумко, який 9 травня провів свій день народження на зйомках новорічної романтичної комедії «Як зустріти Новий рік та не стати Сантою».

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Учасники знімальної команди проекту стали ледь не першими, хто привітав актора з днем народження, адже зйомки розпочалися о шостій ранку. Усе свято Вова Шумко провів за роботою, але з крутим настроєм!

– Мені одразу налили келих шампанського – отак я поснідав, бо вдома не встиг (сміється). Знімальна група дуже гарно привітала – з тортиком. А потім мені влаштували сюрприз: сказали, що в акторки Даші Петрожицької поганий настрій і попросили поговорити з нею. Коли я зайшов у гримерку, там були накриті столи з закусками, шампанським та свічками. І потім протягом знімального дня я приходив до гримерки й доливав собі шампанського. Зйомка тривала 20 годин, але я не шкодую, що саме так провів свій день народження. Це був колосальний досвід! Кажуть, як цей день зустрінеш, так рік і проведеш. Тому я не проти зніматися увесь рік, навіть по двадцять годин, – поділився Вова Шумко.

Разом зі знімальною групою зірку Нового каналу вітали Дар’я Петрожицька, Сергій Журавльов, Назар Грабар, Катерина Нікітіна, Ірина Басій та Петро Чорний.

Не пропусти нові випуски другого сезону Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі. А новорічну комедію «Як зустріти Новий рік та не стати Сантою» за участі Вови Шумка дивися в кіно вже у січні 2022 року!