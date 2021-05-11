Оля Цибульська – про підкати з Instagram

За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) відома співачка показала повідомлення з соцмережі

Instagram відомих людей – джерело жартів і курйозів. Точніше, їхній direct. Про особисті повідомлення від фанатів розповіла співачка Оля Цибульська. За лаштунками Improv Live Show, яке показує Новий канал, вона зізналась, як до неї «підкатують» в Instagram.

– Я раджу всім дівчатам ставитися до таких «диванних лицарів» з іронією, а хлопцям не зловживати креативом і завойовувати красунь діями, а не словами, – говорить артистка. – А щоб підняти вам настрій, сформувала топ-5 найкумедніших залицянь до мене.

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«Киця! Якби я був котом, то провів би з тобою всі дев’ять життів». «Ми не шкарпетки, але були б чудовою парою». «Олю, можете скинути фотку зі своєї нової фотосесії? Хочу показати Діду Морозу, що я хочу на Новий рік». «Моя дівчина розійшлася зі мною, бо я лайкаю і коментую всі твої фото. Виходить, тепер ти моя дівчина. Дай свій номер!» «Вы мне нравитесь, я буду настаивать».

– Я навіть пам’ятаю, як прикольно відповіла на останнє: «У Вашому віці настоювати потрібно шишки на спирту і втирати в поясницю», – пожартувала співачка.

Це був лише гумористичний розігрівчик! Аби посміятися досхочу, вмикайте Improv Live Show вже сьогодні, 11 травня, о 20:00 на Новому каналі. Разом з імпровізаторами та ведучим Олександром Педаном запалюватимуть Оля Цибульська, Василь Вірастюк та Віктор Гевко.