«Ми не шкарпетки, але були б чудовою парою»: Оля Цибульська – про «підкати» з Instagram
За лаштунками Improv Live Show (Новий канал) відома співачка показала повідомлення з соцмережі
Instagram відомих людей – джерело жартів і курйозів. Точніше, їхній direct. Про особисті повідомлення від фанатів розповіла співачка Оля Цибульська. За лаштунками Improv Live Show, яке показує Новий канал, вона зізналась, як до неї «підкатують» в Instagram.
– Я раджу всім дівчатам ставитися до таких «диванних лицарів» з іронією, а хлопцям не зловживати креативом і завойовувати красунь діями, а не словами, – говорить артистка. – А щоб підняти вам настрій, сформувала топ-5 найкумедніших залицянь до мене.
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- «Киця! Якби я був котом, то провів би з тобою всі дев’ять життів».
- «Ми не шкарпетки, але були б чудовою парою».
- «Олю, можете скинути фотку зі своєї нової фотосесії? Хочу показати Діду Морозу, що я хочу на Новий рік».
- «Моя дівчина розійшлася зі мною, бо я лайкаю і коментую всі твої фото. Виходить, тепер ти моя дівчина. Дай свій номер!»
- «Вы мне нравитесь, я буду настаивать».
– Я навіть пам’ятаю, як прикольно відповіла на останнє: «У Вашому віці настоювати потрібно шишки на спирту і втирати в поясницю», – пожартувала співачка.
Це був лише гумористичний розігрівчик! Аби посміятися досхочу, вмикайте Improv Live Show вже сьогодні, 11 травня, о 20:00 на Новому каналі. Разом з імпровізаторами та ведучим Олександром Педаном запалюватимуть Оля Цибульська, Василь Вірастюк та Віктор Гевко.