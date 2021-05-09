Володимиру Шумку – 34: цікаві факти з життя актора

Комік мріяв стати священиком і крав яблука на продаж

Учасник Improv Live Show Володимир Шумко встиг підкорити серця телеглядачів Нового каналу. Харизматичний і веселий, він вмить придумує жарти на сцені. А 9 травня Шумко святкує свій день народження! Новий канал згадав цікаві моменти з життя імпровізатора, які вас і здивують, і повеселять.

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З’їв шкільний наочний посібник

– У школі був неслухняним. Завжди смішив свій клас. Але сварили не мене, а тих, хто сміявся з моїх жартів, – усміхається Шумко. – А я в цей момент робив вигляд, що дуже серйозний учень. Учителі частенько викликали моїх батьків, а батьківські збори починалися й закінчувалися мною (сміється). Якось з однокласником ми з’їли рака з кабінету біології. Мені у щоденнику написали: «Купіть у школу рака».

Крав яблука

– Коли навчався на економіста в сільгоспуніверситеті в Умані, нас відправили на практику в яблучні сади, – розповідає Володимир Шумко Новому каналу. – Знаходяться вони у відомому Софіївському парку. Разом із одногрупниками ми збирали там урожай. В саду культивували яблука сорту «Голден Делішес» – надзвичайно смачні. В один із днів ми зрозуміли, що можемо збирати урожай «наліво». І почали торгувати яблуками просто в парку. Продавали їх туристам удвічі дешевше, ніж на базарі. Заробили тоді багато грошей і пішли на них дружно святкувати. Щоправда, торгівля процвітала лише кілька днів. Якось наш бізнес прикрили. Але не податківці, а викладачі, які нас «спалили». Ох і отримали ми тоді! Але, в цілому, було весело.

Мріяв стати священиком

– Батьки часто водили мене до церкви. Помічав, що священик там головний – як актор на сцені. Дуже подобалася чорна ряса. Зараз розумію, що моя дитяча мрія стати священиком навряд чи здійсниться. Хоча…, – інтригує Шумко.

Відбив майбутню дружину у спортсмена

– Ми познайомилися з Анею в нічному клубі, – каже Вова. – Вона працювала адміністратором, а я прийшов туди виступати. Дівчина мені відразу сподобалася, але в неї був хлопець – спортсмен. Мені, гумористу, треба було відбити дівчину у спортсмена! Ви розумієте, що я міг отримати. Але не побоявся, чому дуже радий. Адже зміг підкорити її серце. До речі, вона розповідала, що я її зачарував саме гумором.

Їздив «Жигулями» до Італії

– «Жигулями» 99-ї моделі поїхали з друзями на весілля до однокласниці в Італію, – сміється гуморист. – Уявіть: через Польщу, Німеччину, Австрію… Звісно, все пройшло благополучно. Ми нормально доїхали і туди, і назад. Та якби не було цієї історії, а мені розповіли таке, я б відповів: «Та ви що? Я дурник, по-вашому?» (сміється).

Як жартує Володимир Шумко – дивіться щовівторка о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.