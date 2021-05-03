Олександр Педан – про те, чому деякі чоловіки вибирають дівчат, значно молодших за себе

Зірка Нового каналу розповів про причини стосунків пар з великою різницею у віці

Ведучий Improv Live Show та реаліті «Екси» Олександр Педан за роки ведення проекту про стосунки між чоловіками і жінками встиг добре розібратися в їх психології. За два сезони він разом із психологами проекту «Екси» допомагав парам зрозуміти, чи варто їм залишитися разом або краще розійтися назавжди і шукати когось іншого.

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Тому коли в YouTube-шоу «Між нами дівчатками» Сашу запитали про те, чому ж деякі чоловіки вибирають собі дівчат значно молодших за себе, Педан зміг пояснити це з погляду психології.

– Зараз, швидше за все, йдеться про 50-річних мужиків, які вибирають собі молодих дівчат. Справа в молодості. Якщо говорити про психологію, то є кілька варіантів. Перший – криза сорока, і понеслася. Деякі нормальні мужики сублімують у спорт, захоплення, jogging off, роботу, неважливо. А ті, які плюс-мінус зациклені на сексі, і їм чогось не вистачає, шукають щось нове. Все нове – добре забуте старе. Звісно ж, молода дівчина поруч, по ідеї, це дуже круто. Молоде тіло приємніше, погодьтеся, тактильно і за всіма іншими характеристиками. Але вони ведуться на тіло, а потім часто виявляється, що там поговорити й нема про що. Ну, прикиньте, різниця у 30 років! Такі сім’ї можуть відбутися, якщо психологічно він, як батько, шукає собі доньку, і в нього додаються батьківські інстинкти. Ти береш собі молоду дівчину і вирощуєш її. Це вибір кожного. Не можна їх засуджувати, – вважає Олександр Педан.

До речі, якщо ти хочеш розібратися, чи варто тобі бути зі своїм колишнім, тоді заповнюй анкету на участь у третьому сезоні реаліті «Екси». А поки що дивись другий випуск Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном щовівторка о 20:00 на Новому каналі