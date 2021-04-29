Олександр Педан – про те, чому хлопці не хочуть одружуватись

Зірка Нового каналу відповів на запитання, яке цікавить багатьох жінок

Напевно, немає такої дівчини, яку не цікавило б, чому хлопці так не хочуть одружуватися і заводити сім’ю. Це питання стало ще більш актуальним за останні десятиліття, коли вік, у якому беруть шлюб, змістився з двадцяти з невеликим на ближче до тридцяти, а то й після цього віку.

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То чому ж хлопці не хочуть одружуватися? На це запитання взявся відповісти ведучий Improv Live Show Олександр Педан у YouTube-шоу «Між нами дівчатками». У таких справах завжди краще послухати думку чоловіка, особливо, коли він сім’янин з 17-річним стажем.

– Тому що сцикуни! (Сміється). Ні, слухайте, та це зараз і не модно. А в чому сенс відразу одружитися? Це говорить людина, яка одружена сімнадцять років. Якщо ти не дозрів до того, щоб жити разом, то цей статус, штамп ніфіга не дасть. Так само, як і діти не об’єднають, повірте. Штампик нічого не вирішує у стосунках, а іноді лише заважає. Звісно, мужики бояться відповідальності, коли треба одружитися. Може, комусь бракує грошей на весілля або на весілля мрії. Причин море! Та насамперед, швидше за все, бояться, – пояснив Олександр Педан.

Дивись другий сезон Improv Live Show з Олександром Педаном щовівторка о 20:00 на Новому каналі