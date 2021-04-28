Зірки Нового каналу знялися в українському фільмі про Новий рік

Учасники гумористичного шоу спробували себе у ролі кіноакторів

Улюбленці глядачів Нового каналу, учасники Improv Live Show Валік Міхієнко та Вова Шумко знялися у новорічній комедії-новелі із робочою назвою «Як зустріти Новий рік та не стати Сантою» від продюсерського центру Device production.

Як виявилося, продюсерка фільму Валерія Гуза теж є великою шанувальницею творчості новоканальских імпровізаторів, саме тому вона й запросила їх у свій проект.

– Це рішення було не випадковим. Оскільки в нас новорічна романтична комедія, то нотку легкого інтелектуального гумору додадуть саме хлопці. Мене часто запрошували на зйомки Improv Live Show, там мені сподобався їхній гумор – такий цікавий, невульгарний, не нижче поясу, дуже інтелігентний, як то кажуть. Тому я вирішила, що саме ці двоє зможуть додати правильну родзинку до нашої гумористичної комедії. У цьому я переконалася на режисерських читках з акторами, потім на зйомках із Валіком та на репетиціях із Вовою. Я сподіваюся, що глядачі будуть дуже задоволені, побачивши своїх улюблених коміків у ролі акторів кіно, – поділилася Валерія Гуза.

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Фільм розповість шість окремих історій, які трапляються напередодні Нового року. У час, коли кожна людина мала б сподіватися на якесь «новорічне диво», святкова атмосфера дедалі рідше приходить у наші домівки. Герої фільму – не виняток, кожен з них вже давно, а, може, й ніколи не відчував справжню «магію свята». Та якщо хоча б одна людина раптом наважиться на один добрий вчинок і зарядить оточуючих вірою в дива, це обов’язково потягне за собою низку дивовижних подій. Саме з цього й починаються неймовірні новорічні пригоди героїв комедії.

У кожного з імпровізаторів буде окрема лінія у фільмі. Валік Міхієнко перевтілиться у продюсера популярного блогера, якого зіграє переможець четвертого сезону «Топ-моделі по-українськи» Самвел Туманян.

– Мій персонаж близький мені за темою, але зовсім інший за характером. Він більш жорсткий, більше холерик. Взагалі, це був мій перший досвід зйомок у кіно в ролі актора. Раніше я вже бував на знімальному майданчику, але не в кадрі, тому дуже хвилювався. Переймався з приводу того, чи все розумію, як потрібно робити. Я знаю, як поводитися на сцені. А коли немає аудиторії, є завчений текст і чітка розстановка у кадрі, це хвилююче. Та буквально на другому чи третьому дублі я втягнувся й почав кайфувати. Мені важко оцінити те, що я роблю, важко зрозуміти, наскільки це погано чи добре. Тому я дуже часто не дивлюся те, що виходить за моєї участі. Але цей фільм подивлюся! Для мене Новий рік – одне з найважливіших свят року. У ньому завжди є своя магія, а те, наскільки вона сильна, залежить від того, скільки людей та наскільки сильно в неї вірить. Якщо у Новорічну ніч увесь світ повірить у цю магію, то вона обов’язково станеться! – розповів Валік Міхієнко.

А от історія персонажа Вови Шумка більш романтична.

– Це добра новорічна історія з хепі-ендом про хлопця, який, працюючи в офісі, закохався у свою колегу. Грає її Даша Петрожицька. Мій персонаж сподобався мені одразу, коли я прочитав сценарій, тому довго не думав, чи погоджуватися на роль. Для мене Новий рік – це завжди свято та магія. Я досі маленька дитина, яка вірить у дива! – поділився Вова Шумко.

Окрім Валіка Міхієнка та Вови Шумка, у фільмі із робочою назвою «Як зустріти Новий рік та не стати Сантою» знялися: Євген Олійник, Валерія Товстоліс, Ірина Кудашова, Самвел Туманян, Алла Бінєєва, Артур Примак, Світлана Брагіна та інші. Режисером став Маркіян Мірошниченко, сценарій написали Марина Смелянець та Валерія Гуза, а оператором-постановником виступив Дмитро Баженов.

У кінотеатрах українську новорічну історію можна буде побачити вже у січні 2022 року. А поки що Вова Шумко та Валік Міхієнко зайняті зйомками новорічного фільму, дивися другий сезон Improv Live Show за їхньої участі щовівторка о 20:00 на Новому каналі