Даша Астаф’єва – про дружбу з Сонею Плакидюк

Зірка розповіла, що для неї значить експертка «Супер Топ-моделі по-українськи»

Кажуть, що жіночої дружби не існує, а в шоу-бізнесі тим паче. Але українська співачка і модель Даша Астаф’єва та фотографиня та експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк доводять протилежне. Вже довгі роки дівчата мають настільки крутий зв’язок, що навіть на зйомки їх почали кликати разом.

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Нещодавно Даша Астаф’єва та Соня Плакидюк стали учасницями Improv Live Show, яке показує Новий канал. Їхня взаємодія у кадрі була просто неймовірною! А після зйомки за лаштунками шоу Даша розповіла, за що так цінує Соню.

– Я завжди кажу, що наші друзі – це ті, хто наділений окремими якостями, яких нам самим не вистачає! Обожнюю усіх своїх близьких друзів. Вони дуже розумні та досвідчені у різних сферах! Наші зустрічі завжди насичені новою корисною інформацією. А Сонечка дуже зрозуміла для мене і багато в чому рідна людина! Нас рятують секс і гумор! Наша дружба – прямий доказ цього. У нас однаковий смак, в кожній є сексуальна перчинка та почуття гумору. Ми однаково багато працюємо і цінуємо час одна одної. З Сонею завжди весело та цікаво, – поділилася Даша Астаф’єва.

Дивіться випуск Improv Live Show з Дашею Астаф’євою та Сонею Плакидюк на сайті та на YouTube Нового каналу. А нові випуски другого сезону шоу вмикайте щовівторка о 20:00!