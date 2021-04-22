Олександр Педан – про виховання дітей

Зірка Нового каналу розповів про стосунки з донькою і сином

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан часто у своїх інтерв’ю говорить про те, що через роботу присвячував мало часу вихованню доньки. В останні роки йому вдалося налагодити робочий графік так, щоб приділяти достатньо уваги і 16-річній Лері, і чотирирічному Маріку. Зараз Саша разом із дружиною Інною намагаються брати участь у вихованні дітей порівну, але так було не завжди. В цьому Олександр Педан зізнався в YouTube-шоу «Між нами дівчатками».

– У мене є кілька етапів у житті. Перший – коли ми виховували Леру, і я не встигав (каюсь, мало часу проводив з нею). Йшов – вони ще спали, приходив – вони вже спали. І коли мене донька заставала ніяким, слина по подушці, вона стрибала по мені, розтуляла очі й говорила: «Тату, давай сталяй». А я не міг нічого сказати. Дружина приймала всі глобальні рішення щодо виховання доньки, тому що я менше бачив дитину, приділяв цьому мало часу. Не так був у темі, умовно кажучи. Займався тим, що заробляв гроші, – поділився Олександр Педан.

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Але коли в зірки Нового каналу народився син Марік, якому зараз вже чотири роки, Саша активно включився у виховний процес.

– Ситуація з Маріком: ми зараз намагаємося 50 на 50. Отут дуже тонкий момент: час є завжди, і зараз я його знайшов. Дозрів до того, щоб щось відсунути. У мене тепер сім’я в пріоритеті. Син – цар і бог, у хорошому сенсі слова. Я хочу проводити з ним час, мені в кайф. Зараз маю право голосу, адже ми виховуємо разом, – підкреслив ведучий Improv Live Show.

Проте Саша не заперечує, що залишаються питання, в яких краще розбирається його дружина Інна, тому в цих випадках рішення залишається за нею – наприклад, медицина.

– Я – по пацанячих приколах. Не те, щоб мужика виховувати, просто давати якісь розвивашки, грати в ігри. Взагалі, я йому дружбан. Але якщо треба, можу бути строгим і сказати: «Марік, ні». Мужики мають трішечки бодатися, ми поділили територію. Я все одно поки що лев, – розповів Саша.

Педан вважає, що основні непорозуміння між батьками у вихованні дітей виникають, коли вони не поділили ролі «хорошого» і «поганого» поліцейського. Адже хай там як, цього не уникнути. Головне – сісти, все обговорити, визначити табу й не оскаржувати рішення одне одного.

Дивись другий сезон Improv Live Show з Олександром Педаном щовівторка о 20:00 на Новому каналі