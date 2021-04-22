Чого не можна робити зі шкірою обличчя: 7 beauty-заповідей від Соні Плакидюк

Ці поради від експертки модельного реаліті Нового каналу знадобляться підліткам і не тільки

Fashion&celebrity-фотографка й експертка проекту «Супер Топ-модель по-українськи», який показував Новий канал, Соня Плакидюк завжди виглядає бездоганно. На її обличчі немає жодної вади, а все завдяки тому, що дівчина строго дотримується кількох правил.

Не ігноруйте зволоження при жирній шкірі. Багато хто помилково вважає, що жирна шкіра не може страждати від обезводнення, а якщо її зволожувати, то вона ще більше блищатиме. Насправді це не так – жирна шкіра без достатнього зволоження почне лущитися, виникне запалення. Щоб уникнути цього, підберіть доглядові засоби, розроблені спеціально для зволоження жирної шкіри, які підходять вам – це можуть бути сироватки, креми, косметичні олії.

Не вичавлюйте самостійно прищі. Не піддавайтеся цій згубній спокусі, хоч як би хотілося! Адже ви можете піддати себе подвійному ризику: прищів може з’явитися ще більше, а на додачу до них – некрасиві шрами на обличчі.

Не забувайте змивати косметику на ніч. Під час сну шкіра відновлюється, а декоративна косметика, залишена на ніч, цьому перешкоджає. До того ж, незмитий макіяж – це прямий шлях до акне і швидкого старіння шкіри. Повірте, простіше перебороти свою лінь і витратити п’ять хвилин на умивання, аніж вкладатися у лікування шкіри через кілька років.

Не користуйтеся неякісними тональними засобами і брудними спонжами/пензлями. І те, й інше може забити ваші пори й спричинити запалення, а також «подарувати» зайву парочку зморшок.

Не торкайтеся обличчя брудними руками. Брудні руки, як і брудні пензлі для макіяжу, можуть провокувати появу прищів і запалень. А в розпал пандемії COVID-19 чіпати обличчя брудними руками ще й небезпечно для здоров’я, адже так ви можете заразитися коронавірусом.

Не вмивайтеся «до скрипу». Надмірне очищення може травмувати шкіру, в результаті чого вона стане чутливою і збезводненою. Якщо ви думаєте, що умивання «до скрипу» допоможе жирній шкірі виглядати краще, то помиляєтеся – через це сальні залози можуть почати виробляти ще більше себума, що загрожує не лише жирним блиском, а й появою акне.

Не користуйтеся рушником подружки. З чужого рушники можна запросто підхопити бактерії, які викликають прищі та шкірні інфекції. Тож краще користуйтеся одноразовими паперовими серветками.

До речі, у вівторок, 27 квітня, о 19:00 ви зможете побачити Соню Плакидюк в Improv Live Show на Новому каналі.

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