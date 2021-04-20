Юрій Ткач – про знайомство з дружиною

Відомий гуморист розповів, як доля звела його з коханням усього життя

Український комік Юрій Ткач – один з тих чоловіків в українському шоу-бізнесі, які познайомилися зі своєю другою половинкою ще у процесі здобуття слави та народної любові. Як розповів Юра на Improv Live Show (Новий канал), їхня з дружиною Вікторією історія знайомства розпочалася ще задовго до всіх проектів студії «Квартал 95». Але почуття гумору Ткача зіграло не останню роль у стосунках пари.

Виявилося, що доля зводила їх аж тричі до початку стосунків.

– Історія складається з трьох частин. Ми тричі бачилися з Вікою до того моменту, як почали зустрічатися. Вперше це відбулося на дні народженні тата, йому було 50 років. Мама попросила у своєї колеги-хореографині, в якої був бальний колектив, найшикарнішу пару, щоб вона виступила у батька на дні народження. Ми прилетіли з гастролей, і мама сказала: «Я все організувала – пара буде танцювати, ти будеш вести, а ми будемо їсти й пити». І потім ще каже: «Там у гримерці сидять хлопчик із дівчинкою, піди познайомся, спитай, що вони танцюватимуть, коли їх треба випускати». Я прийшов туди, відчинив двері й дивлюся – сидить білява дівчинка і якийсь пацан. Після того мама мені каже, мовляв, придивись до дівчинки, хороша дівчинка. А я їй: «Мамо, ти з глузду з’їхала? Мене ж посадять – чотирнадцять років дитині». А вона така: «Ну, я на майбутнє», – розповів гуморист.

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Друга зустріч Юри та Вікторії Ткачів відбулася аж через п’ять років. На той час дівчині вже виповнилося 19, а Юрі – 27. Тоді Ткач мав провести день народження танцювального колективу його мами. Там знову була Віка, яка на репетиції, за словами коханого, сама підсіла до нього.

– І третій етап – за тиждень вона мені написала. Я, відповідно, почав діалог і запросив її на турбазу. Ми були знайомі лише п’ять років і один місяць, тому спали в різних ліжках, але там вперше поцілувалися. Найголовніше, що хочу сказати, – у кожному з етапів присутня одна дівчинка, вона зараз наша кума, ми називаємо її Саха. Це подруга Віки, яка постійно була з нами. Ми ходили в кіно – вона з нами, ми лежали у різних ліжках – вона лежала між нами, ми кудись ходили – вона з нами, дивилася, щоб Віці було добре, – пригадав Юра.

Хочеш побачити, як імпровізатори відіграли історію кохання Юри Ткача та його дружини Вікторії? Тоді не пропусти новий випуск другого сезону Improv Live Show вже сьогодні о 20:00 На новому каналі