Ура! Ми знову дісталися п’ятниці, а, значить, і до чергової крутої добірки кіно від колишнього сценариста і учасника Improv Live Show Кості Трембовецького. Цього разу Новий канал попросив Костю згадати, які кіномюзикли він дивився, і поділитися ними з читачами нашого сайту. Доброї душі чоловік погодився, тому лови ТОП-6 мюзиклів від учасника Improv Live Show Кості Трембовецького.

«Ла-Ла Ленд»

Історія про актрису і джазового музиканта, які зустрічають одне одного в тому віці, коли всі люди, які приїхали у Лос-Анджелес, упевнені, що вони зможуть його підкорити. Неймовірно красивий фільм, головна тема якого змусить вас повірити, що за вашою спиною – значок Hollywood, а перед вами набережна Лонг-Біч. Я не назвав би «Ла-Ла Ленд» мюзиклом у повній мірі. Швидше, це фільм з кількома піснями всередині, але в цьому списку він бути просто мусить, адже це справжній любовний лист усьому Голлівуду і жанру мюзиклів зокрема.

«Шербурзькі парасольки»

Він – автомеханік, вона торгує парасольками. Вони закохуються, вона вагітніє, але змушена жити без нього, бо його призивають на алжирську війну. За описом і не зрозуміти, що це один з найромантичніших фільмів в історії. Власне, цей фільм багато в чому і надихнув «Ла-Ла Ленд», щоправда, тут, навпаки, немає моментів, коли герої не співають. Кожне слово з їхніх уст у цьому фільмі не сказане, а проспіване. І разом з барвистою атмосферою французького (хоч і чорно-білого) кіно та пронизливою несамовитою романтичною історією це створює неймовірний ефект. Навіть найбільш цинічні брутали не зможуть не заплакати на останній сцені.

«Суїні Тодд: Демон-перукар з Фліт-стріт»

Досить романтики, мюзикли бувають і про бруд і кров. Тім Бертон робить все, до чого торкається, похмурим і готичним. Тому вибір його в якості режисера для адаптації культового мюзиклу про перукаря-вбивцю в Англії ХІХ століття був стовідсотковим влучанням. Та й завсідники фільмів Бертона – Джонні Депп і Хелена Бонем-Картер – тут вписалися як у рідний дім. Від цього фільму вам буде холодно, бридко, відштовхуюче, і це саме те, за що він вам сподобається.

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«Маленький магазин жахів»

Працівник квіткового магазину дізнається, що його мухоловка Венера може говорити. І каже вона, що хоче їсти… людей. Культова класика, подивившись яку ви точно скажете: «О боже, це ж той, з дитинства, який я ніяк не міг згадати, і був упевнений, що вигадав його». Сольний музичний номер від співаючої квітки, пісня дантиста з кадрами, знятими зсередини людського рота. Такий рівень гротеску з одночасно неймовірно людяним перформансом Ріка Мораніса робить «Маленький магазин жахів» абсолютно унікальним кінодосвідом.

«Дівчата мрії»

Це практично реальна історія культового гурту The Supremes (цінителі зрозуміють). Група з трьох дівчат намагається прийти до успіху разом зі своїм, як завжди це буває, не найохайнішим продюсером. Бродвейський мюзикл Dreamgirls забрав не одну статуетку «Тоні», а ось кіноверсія забрала собі до складу Едді Мерфі, і він там награв на всі «Оскари» світу. Ну, а ще там грає Бейонсе.

«Найбільший шоумен»

Ідеалізована історія про Барнума який відкрив свій цирк, але підійшов до цього питання по-новаторському і став прабатьком світового шоу-бізнесу. Весь цей фільм, як персона самого Барнума. Максимально суперечливий і при цьому геніальний. Мій головний гілті-плеже. Якщо розібрати цей фільм за всіма критеріями крім музики – це погане кіно. Якщо подивитися на нього в цілому – геніальне. Це фільм, всередині якого багато фільмів, і кожна сцена в ньому – кульмінація, як драматургічно, музично, так і емоційно. При тому, що справа відбувається на початку ХХ століття, всі пісні для фільму написані у стилі сучасної поп-музики, і ця еклектика дуже грає на руку фільму з перших же кадрів. Коли подивитеся, на пісні «This is me» будете кричати в екран «Так! Так їм!» і самі не зрозумієте, як це сталося.

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