Олександр Педан – про свій перший поцілунок

Зірка Нового каналу розповів, як і де вперше поцілувався

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан зізнався, яким був його перший поцілунок, і хто та сама дівчина, яка запам’яталася на все життя. Про це він розповів у YouTube-шоу «Між нами дівчатками», в якому хлопці дають поради дівчатам з чоловічого погляду, а також розповідають про різні моменти з особистого життя.

ТОП-6 мюзиклів від учасника Improv Live Show Кості Трембовецького

«До сексу»: Олександр Педан – про дружбу між чоловіком і жінкою

Виявилося, що перший поцілунок в Олександра Педана стався ще до підліткового віку, з дівчинкою, старшою на цілих п’ять років!

– Мій перший поцілунок стався у глибокому дитинстві. Я був зовсім малишандером – років 10-11. Ми вели якийсь захід із дівчинкою, вона була вища на дві голови. Мене від школи відправили з великою червоною папкою. Три дні в цьому варилися, знімали на Хмельницькій обласній телерадіокомпанії. Ніхто це, дякувати Богу, не бачив, але було прикольно. Мені дівчинка дуже сподобалася, і на прощання вона мене чмокнула в губи. Їй було років 15, для неї це було ізі, а для мене – справжній поцілунок. Я ще чотири дні ходив в ейфорії. А далі, коли вже з губами-слиною, не пам’ятаю, – поділився ведучий.

Дивись другий сезон Improv Live Show з Олександром Педаном щовівторка о 20:00 на Новому каналі