Олександр Педан опановує новий вид активності

Зірка Нового каналу знайшов чудовий спосіб, аби заземлитися та розслабитися

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан не припиняє дивувати своїх підписників в Instagram різноманітністю своїх активностей. Він може кататися на скейті, сноуборді, сходити на гірські вершини або сплавлятися по Русанівському каналу на сапборді… Тому дуже важко уявити його за якимось монотонним заняттям. Але ж Педан любить кидати собі виклики та пробувати щось нове. Тому у рамках власного челенджу «Встигнути до 40» Олександр вирішив спробувати йогу.

Вперше попрактикувати асани Саша Педан вирішив в українських Карпатах.

– У Карпатах один з моїх друзів запропонував просто зранку спробувати позайматися. Він сказав, що це навіть не йога, а розтяжка, яку на YouTube-каналі вела приємна дівчинка в лосинах. Не повірите, але за 10 хвилин я відчув себе дуже бадьорим та зарядженим на день. Увечері, після покотушок, ця сама дівчинка за 40 хвилин нам розповіла, як розтягнути м’язи шиї, спини, ніг. Останні 10 хв. вона била в якісь тарілочки й радила, як розслабити все тіло. І, що найголовніше, розум. Три дні практики реально змінили моє ставлення до йоги. Відчув навіть у ній потребу, – поділився ведучий Improv Live Show.

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У заняттях йогою мегаактивний Олександ Педан знайшов безліч плюсів як для тіла, так і для розуму.

– По-перше, такі розтяжки щонайменше корисні для здоров’я, адже припиняють боліти проблемні місця, затиски, які були. По-друге, у цей час ви зосереджені лише на вправах, і мозок просто відпочиває від проблем, думки приходять до ладу. Є одна з версій, що сенс йоги – привести до тями тіло, щоб воно тебе не турбувало, і мозок не відволікався на проблеми та продовжував шлях пошуку себе. Я спробую ще попрактикувати. Триматиму у курсі, – натхненно розповів Сашко.

Йогою Олександр Педан почав займатися нещодавно, а от у професії ведучого він гуру вже довгі роки. Пересвідчитися в цьому можна у нових випусках другого сезону Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі