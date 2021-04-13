Відомий гуморист пояснив різницю між сексом і заняттям любов’ю

Зірка Нового каналу розповів, у чому різниця між двома процесами

Учасник Improv Live Show (Новий канал) Валик Міхієнко нещодавно став учасником YouTube-шоу «Між нами дівчатками». У ньому ведуча і двоє запрошених гостей-чоловіків дають поради дівчаткам у різних ситуаціях, а також висловлюють свою думку щодо деяких питань у сфері любовних стосунків.

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Так, під час бліц-опитування імпровізатору Валіку Міхієнку довелося відповісти на запитання: «Займатися сексом і займатися любов’ю – в чому різниця?» Виявилося, що для гумориста різниця все-таки є, і ось яка.

– У буквах, – спочатку пожартував Валік. – Займатися любов’ю – це коли ти можеш ще й орально. Коли не тобі, а ти. У мене в житті був секс і були заняття любов’ю. Мені здається, що секс – це коли ти хочеш, щоб було добре тобі, а любов – це коли ти хочеш, щоб було добре комусь.

Дивись більше іскрометного гумору від Валіка Міхієнка в нових випусках другого сезону Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі