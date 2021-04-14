Артем Пивоваров – про екстрим під час виступів

Під час зйомок Improv Live Show співак розповів, до чого його доводили емоції

Українські артисти завжди викладаються на повну, щоб здивувати глядачів. Іноді навіть ризикують власним життям. Під час зйомок Improv Live Show, яке щовівторка показує Новий канал, Артем Пивоваров зізнався, що для нього таке – не в новинку.

– Коли на сцені відбуваються активні дії – це завжди цікаво, – ділиться артист. – Чого тільки я там не робив. Звик імпровізувати і втілювати під час виступів найбожевільніші ідеї. Отримувати емоції важливо – як для глядачів, так і для артистів. Це такий безперервний процес обміну енергією. Часто бувають моменти, коли просто посеред виступу я вирішую кудись залізти, заздалегідь не перевіривши, чи безпечно це. Саме тому, що не тестував обладнання заздалегідь, неодноразово падав на сцені. Були випадки, коли мене ловили люди. Це, звісно, приємно.

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А якось Артема Пивоварова під час виступу мало не вдарило струмом.

– У мене був момент із назвою «О Щасливчик!», – каже співак. – Це сталося на одному з концертів, коли я у стилі «шимпанзе» заліз на технічну ферму, і перелазив з одного боку сцени на інший. Після закінчення пісні зліз з конструкції, і до мене відразу підбігли техніки. Вирішив, що щось зламав, але ж ні. Просто на фермі, по якій я лазив, був оголений дріт. Так і зрозумів, що щасливчик (усміхається). На щастя, більше жодних форс-мажорів з нашими підрядниками не відбувалося. А цю історію згадую з позитивом.

Дивіться повний випуск Improv Live Show з Артемом Пивоваровим, Анатолій Анатолічем та Alyona Alyona на сайті та YouTube Нового каналу. А свіжі порції імпровізацій вмикайте щовівторка о 20:00 в ефірі телеканалу.