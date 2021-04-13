Alyona Alyona – про студентські розіграші

Під час зйомок шоу Improv Live Show реперка розповіла, як жартувала з друзями в гуртожитку

Історії з гуртожитку – вічні історії. Про ті веселі і, часом, екстремальні часи згадує кожен. От і реперка Alyona Alyona за лаштунками гумористичного шоу Improv Live Show, яке щовівторка показує Новий канал, розповіла про свої пригоди у студентські роки.

– Мене розігрували мільйон разів, – розповідає Alyona Alyona. – Пам’ятаю, що найбільше таких ситуацій було в гуртожитку. Обожнювали цю справу, тож і приколів у нас було безліч. Наприклад, клеїли на скоч гаманці до стелі, а потім шукали їх. Сипали гречку у взуття. Навіть зашивали під простирадло макарони. Гуморили по-різному, як тільки могли.

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На такі жарти ніхто не ображався, але і просто так цього не залишав. Усі мстилися одне одному! Взагалі, реперка переконана, що без позитиву та моментів «розрядки обстановки» в житті нікуди.

– Гумор я дуже люблю. Намагаюся завжди жартувати доречно в ситуації, яка склалася. Проста життєва фразочка чи анекдот у тему можуть розрядити будь-яку ситуацію, – зізнається Alyona Alyona. – Щоправда, є речі, про які я б ніколи не жартувала. Це все, що стосується смерті та релігійної тематики. Не люблю «чорний» гумор. Можу послухати, але не сказала б, що це смішно.

Дивіться новий випуск шоу Improv Live Show вже сьогодні, 13 квітня, о 20:00 на Новому каналі. В гостях в імпровізаторів будуть Alyona Alyona, Артем Пивоваров та Анатолій Анатоліч. Не пропустіть!