ТОП-5 непопсових фільмів про супергероїв від учасника Improv Live Show Кості Трембовецького

Попереду вихідні, а це означає, що настав час покопатися в улюблених фільмах учасника Improv Live Show Кості Трембовецького. Наш запеклий кіноман і в минулому успішний сценарист як ніхто інший розуміється на крутому кіно. Тому саме він відповідає за наш щотижневий топ фільмів на сайті Нового каналу. Цього тижня Костя Трембовецький вирішив поділитися ТОП-5 непопсових фільмів про супергероїв. Любиш DC чи Marvel, але хочеш побачити й інших надлюдей? Тоді читай наш матеріал і проведи вихідні в компанії супергероїв.

«Таємничі люди»

Якщо вам подобаються гротескні комедії Бена Стіллера початку 2000-х ( «Вишибали», «Зразковий самець»), то обов’язково треба подивитися «Таємних людей». Це історія про тріо супергероїв-невдах, які володіють максимально невиразними здібностями. Їх постійно переграє всесвітньо відомий супергерой Капітан Дивовижний, якому так набридла його власна ефективність у боротьбі зі злочинністю, що він використовує своє альтер-его, юриста-мільярдера, щоб випустити з в’язниці суперлиходія Казанову Франкенштейна. Вже за іменами стало зрозуміло, який це буде фільм, так? Але все йде не за планом, і коли Капітан Дивовижний потрапляє в полон до Франкенштейна і його головорізів, врятувати його можуть тільки Людина-Лопата, Розлючений Рой і Блакитний Раджа, яким доведеться додатково набрати в команду кількох героїв, ще гірших за них. Напрочуд дурна й позбавлена розмаху версія месників, яка точно підійде не для всіх, але це дуже смішний фільм. Він був сатирою на фільми про супергероїв ще до розквіту супергеройських фільмів, і не знайшовши касового успіху, все одно набув культового статусу.

«Невразливий»

М. Найт Шьямалан після приголомшливого успіху «Шостого почуття», знову зняв у своєму фільмі Брюса Вілліса, возз’єднавши його з колегою по «Кримінальному чтиву» і «Міцному горішку 3» Семюелем Л. Джексоном. Цього вже має бути достатньо для перегляду. Але і представивши інших людей у цих ролях, фільм все одно залишиться мало не найкращим фільмом про народження супергероя, при тому, що в ньому немає ані спецефектів, ані подвигів, ані великого екшна, хоча б у кульмінації фільму. Всі ми замислювалися про те, що було б, якби мали надздібності, і ось «Невразливий» дає на це найбільш чесну, приземлену і психологічно важку відповідь.

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«Супер»

Перед створенням чудових «Вартових Галактики» Джеймс Ганн уже заходив у супергеройський жанр із максимально чорнушним інді-фільмом. Слідуючи стандартному шаблону фільмів за коміксами, де звичайний хлопець перетворюється на супергероя, «Супер» уявляє собі, що відбулося б, якби цей звичайний хлопець був одночасно ще й позбавлений будь-яких здібностей і більш ніж трохи психічно нестабільний. Неймовірно смішний Рейн Вілсон, ніби продовжуючи грати Дуайта Шрута з «Офісу», який тепер бігає по місту, б’є поганих хлопців по голові гігантським гайковим ключем, при цьому вимовляючи свою фірмову фразочку (у кожного супергероя вона повинна бути): «Замовкни, злочин!» Його помічницю дуже природно грає Еллен Пейдж, ще до того, як стала Еліотом. Дуже продуманий і провокативний фільм з кульмінаційною розбіркою, яка значно похмуріша, ніж очікується.

«Ракетник»

Це почасти супергеройський фільм, почасти пригоди у стилі Індіани Джонса. 1938-й рік. Каскадер Кліфф Секорд і реактивний ранець, який дозволяє йому літати, привертає увагу Говарда Г’юза, ФБР і групи нацистів на чолі з неповторним харизматом Тімоті Далтоном. Візуальні ефекти фільму здаються досить застарілими за сучасними стандартами, але це якимось чином лише додає чарівності «Ракетнику», і тільки підсилює ефект бульварного твору з 30-х, яким цей фільм, власне, і віддавав данину поваги. Фільм, який викликає тепло у грудях, дуже веселий, легкий і добродушний, яких багатьом не вистачає в сьогоднішній супергероїці. Фільм, про який у нас мало знають, але який займає дуже важливу позицію в історії супергеройських фільмів.

«Хроніка»

Фаунд футадж фільми (жанр кінематографа, в якому весь фільм або суттєва його частина подаються глядачу, як матеріали зі знайдених записів на кіно- або відеокамери, часто тих, що залишилися після зниклих або померлих героїв фільму, – прим. ред.) часто проходять тонку грань між унікальною візуальною технікою і дешевим трюком. На щастя, «Хроніка» потрапляє в категорію перших і є однією з найприємніших і тонко виконаних картин у цьому жанрі. Три підлітки з середньої школи Сіетла натикаються на невідомий предмет, що дає їм телекінетичні здатності. Згодом вони починають зближуватися й експериментувати зі своїми силами, врешті-решт навчаючись використовувати телекінез для різних цілей, серед яких політ. Спочатку вони використовують ці можливості для наївних підліткових бешкетів та особистої вигоди, але зрештою характер одного з них, плюс, проблеми в сім’ї переводять його на більш темний шлях, і він починає використовувати свої здібності у більш зловісних цілях. Ефект найденої плівки представлений у дуже правдоподібній манері, адже більша частина фільму – це записи з відеокамери, яку персонажі носять із собою. У міру того, як дія фільму посилюється, відзнятий матеріал повільно поширюється на інші записувальні пристрої, що чудово вписується у зростаючі ставки та амбіції фільму. Сценарій стрічки був написаний лише за тиждень, на бюджет пішло тільки 12 мільйонів доларів, а зібрав цей фільм 126 мільйонів. І дякувати богу. що ніхто не взявся робити сиквел, адже «Хроніка» чудово виглядає – як маленький трюфель у величезному болоті франшиз.

Автор: Костя Трембовецький

У всіх свої супергерої, в нас це супергерої гумору. На них можна подивитися в Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі