Що завжди є в авто Олександра Педана під час зйомок?

Зірка Нового каналу «відкрив» свій багажник за лаштунками Improv Live Show

Ведучий Improv Live Show, реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» Олександр Педан не може залишатися без фізичної активності надовго. У його Instagram ти завжди можеш побачити Сашка, який підкорює гірські вершини чи отримує права на керування яхтою. Здавалося б, що під час частих зйомок новоканалець залишається майже без спорту. Але ж ні! На всі свої зйомки Олександр Педан возить у багажнику цілий арсенал речей, які дозволяють йому залишатися активним.

– Одне з моїх правил у житті – це займатися з спортом з певною періодичністю. Я не люблю спортзали, тому завжди шукаю якісь види спорту, що мені не набридають з часом. А якщо набридають, я їх просто змінюю. Тому в моєму арсеналі є активності, які можу використовувати будь-де. Зокрема, на зйомках «Хто зверху?» моя робота сидяча, яка для мене не характерна. Я цілий день сиджу у редакторській під час зйомок, дивлюся, аналізую та коментую в режимі реального часу. Не звик до такого, навіть в обід після прийому їжі мені треба себе якось розрухати. Це тому, що спорт підвищує мозкову активність – доведено вченими та лікарями. А на зйомках мені потрібні дві речі – бути у формі, і щоб мозок працював на всі сто! – пояснив свою любов до активностей ведучий Нового каналу.

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То що ж Олександр Педан возить із собою в авто під час зйомок? Можемо побитися об заклад, що хоча б одна річ здивує тебе не на жарт!

– Щонайменше в мене у багажнику завжди лежать кросівки, футболка та шорти, щоб пробігтися. Бо, наприклад, на зйомках «Ексів» не так багато вільного часу, але все одно є паузи. Також влітку є скейт або два, щоб можна було ще когось підсадити. Велосипед, на жаль, не влазить, хоча останній рік я дуже багато на ньому катався. Враховуючи те, що ми знімаємо «Хто зверху?» влітку, біля Русанівського каналу, я навіть привозив із собою сапборди і катався в перерві між зйомками. Перекатав також половину нашого колективу, – розповів Саша.

Та найнеочікуванішим та наймімімішнішим з того, що ведучий Нового каналу привозить із собою на зйомки, залишається його собачка Лаві. Вона піднімає настрій не лише Педану, а усім, хто знаходиться на знімальному майданчику.

Не пропусти нові випуски другого сезону Improv Live Show з Олександром Педаном у вівторок о 20:00 на Новому каналі