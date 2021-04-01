Сьогодні, 1-го квітня, у світі святкують День сміху, або як називають його в народі, День усіх дурнів. Новий канал знається на сміху та веселощах, як ніхто інший. А тому пропонуємо тобі пройти крутий тест на почуття гумору від Improv Live Show. Чотири найсмішніші імпровізатори евер – Костя Трембовецький, Рома Міщяеряков, Вова Шумко та Валік Міхієнко – чиє почуття гумору тобі ближче всього? Дізнайся просто зараз!

Читай також:

«На Кубі це особливий багатовіковий ритуал»: Олена-Крістіна Лебідь – про досвід куріння сигари

Рецепт найсмачнішого тірамісу від Вікторії Смеюхи