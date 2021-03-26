Рецепт найсмачнішого тірамісу від Вікторії Смеюхи

Зірка поділилася рецептом свого улюбленого десерту за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

Чудовій фігурі екс-солістки групи «НеАнгели» Вікторії Смеюхи заздрять багато дівчат. Усі вважають, що запорукою успіху вузької талії та струнких ніг є правильне харчування, але це не зовсім так. Адже Віка дуже любить десерти, особливо тірамісу.

– Мій улюблений десерт – це тірамісу. Мені дуже подобається переклад його назви з італійської «піднеси мене вгору». І років десять тому стало цікаво приготувати його самій. І вдалося навчитися майстерно його робити. Готувала тірамісу величезними порціями і свого часу його переїла, – зазначає Вікторія Смеюха.

Співачка вирішила поділитися своїм рецептом улюбленого десерту тірамісу.

Інгредієнти для приготування тірамісу:

яйця курячі – 6 шт.

вершковий сир маскарпоне – 500 г

цукор – 150 г

печиво савоярді – 250 г

кава еспресо – 300 мл

какао-порошок – 1-2 ст. л.

коньяк (за бажанням) – 30-50 г

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Приготування тірамісу покроково:

Для початку зваріть міцний еспрессо і залиште його остуджувати. Потім відокремте білки від жовтків. До жовтків додайте 150 грамів цукру і збийте їх, поки маса не побіліє, до повного розчинення цукру. Викладіть збиті жовтки з цукром у велику ємність, додайте 500 грамів маскарпоне і перемішайте. Тепер візьміть білки і збийте з дрібкою солі до стійких піків. Потім вмішайте їх у масу з жовтками і маскарпоне. Крем готовий. Налийте каву в посуд із плоским дном, в який поміщається паличка савоярді. Якщо ви робите тірамісу з коньяком, то додайте 30-50 грамів коньяку до кави. Занурте кожну паличку савоярді й викладіть на дно форми. Зверху на шар нанесіть приблизно половину крему і розрівняйте. Продовжуйте викладати печиво і крем шар за шаром так, щоб останнім був крем. Приберіть готове тірамісу на кілька годин у холодильник. Перед подачею посипте десерт какао або тертим шоколадом.

Готуй тірамісу за рецептом від Вікторії Смеюхи до перегляду нового випуску шоу «Де логіка?» з її участю, який вийде вже цього вівторка о 20:00 на Новому каналі