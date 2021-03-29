Олена-Крістіна Лебідь – про досвід куріння сигари

Зірка Нового каналу розповіла про пригоди під час відпустки

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь за довгі роки роботи вже звикла до всіляких несподіванок. Та якось під час відпустки на Кубі одному місцевому жителю вдалося приголомшити дівчину своїм зовнішнім виглядом. Про це ведуча Нового каналу розповіла за лаштунками шоу «Де логіка?»

– Просто проходила повз, і тут до мене підбіг чоловік, щоб сфотографуватися. Спочатку я так злякалася – здалося, що до мене біжить людина з хоботом, у мене був ступор, – згадала Олена-Крістіна Лебідь.

Виявилося, що ті кубинські сигари, які всі бачать у фільмах, дуже тонкі. Справжня кубинська сигара значно товща. Адже вважається: що товща сигара, то вона краща й міцніша. І хоча в повсякденному житті Олена-Крістіна Лебідь не вживає алкоголю й не курить, на Кубі їй захотілося з цікавості отримати досвід куріння кубинської сигари.

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– На Кубі це особливий багатовіковий ритуал. У сигарному барі спеціальна тітонька обрізає для вас сигару, розкурює і навіть показує, як правильно тримати. Вона відразу попереджає, що не потрібно затягуватися, а тільки потримати дим у роті. Я як людина некуряща встигла зробити один вдих і виплюнула сигару на стіл. Весь мій досвід – це 15 хвилин приготувань і півтори секунди ганьби, – зі сміхом поділилася ведуча «Аферистів в сітях».

Олена-Крістіна Лебідь радить утриматися від куріння, адже воно шкодить здоров’ю. Краще дивіться новий випуск шоу «Де логіка?» вже цього вівторка о 19:00 на Новому каналі, адже воно принесе лише позитивні емоції