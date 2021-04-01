ТОП-5 фільмів до 1 квітня від учасника Improv Live Show Кості Трембовецького

Зірка Нового каналу відібрав найкрутіші історії, щоб тобі було з чого посміятися

Сьогодні в світі відзначають День сміху. Кажуть, що першого квітня нікому не можна вірити. Адже всі намагаються пожартувати одне з одного, планують розіграші та дурні приколи. Але отримати дозу сміху можна і завдяки крутому фільму. А на них найкраще знається учасник Improv Live Show Костя Трембовецький. Йому точно можна вірити 1-го квітня, принаймні, в тому, що стосується кіно. Спеціально до Дня сміху Костя Трембовецький підготував для тебе ТОП-5 фільмів, які викличуть або усмішку, або навіть істеричний сміх. Вибирай і дивись!

«Сліпі плями»

Умовно-достроково звільнений після ув’язнення хлопець намагається налагодити своє нове, чесне життя, але стає випадковим свідком невиправданої стрільби поліцейського і сумнівається, як вчинити.

Дуже маленьке кіно, яке написали ті ж хлопці, що зіграли в ньому головні ролі. І цю пристрасть творців видно в кожному кадрі їхнього дітища. Максимально унікальне, веселе, тонке і своєрідне кіно, яке незаслужено недоотримало уваги. А якби цей фільм вийшов вже після Black Lives Matter, взагалі б усе «Оскари» відхопив. І абсолютно заслужено.

«Міддлдітч і Шварц»

Двоє дуже талановитих імпровізаторів протягом години показують на сцені ситуацію, взяту в людей із залу.

Єдине, з чого я сміявся вголос при самостійному перегляді вдома за останні років п’ять. Так, це не фільм, але таланту дуету Міддлдітч і Шварц вистачає, щоб без сценарію створити історію, з якої спокійно можна робити кіно. Якщо вам подобається Improv Live Show, то обов’язково подивіться вершину імпрова – жодних конкурсів, жодних гостей, жодних умов. Просто два стільці, два хлопця та їхній талант створювати історію на наших очах.

«Кохання – хвороба»

Пакистанський комік знайомиться з дівчиною, їхні стосунки тільки починають розвиватися, але через хворобу вона впадає в кому, і поки перебуває у цьому стані, хлопцеві доводиться зблизитися з її батьками.

Жанр класичного ромкому дуже обмежений, і тому до 2020-го практично вичерпався. Адже складно робити щось несхоже, коли вже є «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Вам лист» та ін. І ось «Кохання – хвороба» примудряється бути чимось новим у цьому жанрі. Можливо, тому що цей фільм повністю є переказом реальної життєвої ситуації подружньої пари сценаристів цього фільму. Тобто, Кумейл Нанджіані сам цю історію пережив, сам написав за нею сценарій, і сам у ньому ж зіграв. Ця історія апріорі не могла вийти нечесною і нещирою.

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«Людина – швейцарський ніж»

Опинившись на безлюдному острові, Хенк вже майже втратив будь-яку надію, але все змінюється, коли на березі він знаходить труп на ім’я Менні. Багатофункціональність Менні допоможе Хенку вижити в диких умовах і заново віднайти радість життя. Разом вони вирушать в епічну пригоду, яка поверне Хенка до дівчини його мрії.

Деніел Редкліфф у цьому фільмі грає пукаючий труп. Що вам ще потрібно, аби захотіти його подивитися?! Гаразд, комусь така ідея може здатися вульгарною, грубою і хворою, але за цим приховується зворушлива історія про те, як насолоджуватися простими речами в житті і знаходити впевненість у собі замість того, щоб сподіватися на інших.

«Синг Стріт»

Режисер Джон Карні, піднявши спогади про свою юність в Дубліні 80-х, дуже тонко відтворив ту атмосферу і створив нескінченно чарівну історію про хлопчика на ім’я Конор, який хоче врятуватися від свого задушливого життя, організувавши групу. «Синг-стріт» відповідає всім вимогам фільмів про дорослішання – від незграбних спроб бути крутим до повільного розвитку впевненості та пристрасті у мріях. Фільм такий крутий, що його постер висить у мене на стіні над телевізором.

Хочеш хіхі й хаха не лише першого квітня? Тоді дивись другий сезон Improv Live Show щовівторка о 20:00 на Новому каналі

Автор: Костя Трембовецький