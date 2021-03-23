Леся Нікітюк – про дружбу з Тіною Кароль

Ведуча Нового каналу обіцяє спілкування без скандалів

В одному з інтерв’ю Новому каналу ведуча «Хто зверху?» і «Le Маршрутки» розповідала, що в статусі зірки дуже складно заводити дружні стосунки. Мовляв, люди бачать насамперед популярність, а не глибину людини. Судячи з соцмереж Лесі Нікітюк, у неї багато друзів у шоу-бізнесі. З ким вона спілкується найближче, ведуча розповіла за лаштунками Improv Live Show.

– Я дружу з Tayanna, Мілою Єремеєвою, звісно ж, із Сергієм Притулою, з Maruv, Дашею Астаф’євою, Олею Поляковою, Машею Єфросініною, – розповідає Леді Ле. – А ще спілкуюся через зубного лікаря з Даном Баланом (сміється).

Ведуча мріє налагодити дружній зв’язок з ще одною відомою представницею шоу-бізнесу.

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– Дуже хотіла б глибоко, тісно та назавжди подружитися з Тіною Кароль, – зізналася вона. – Але у неї дуже щільний графік. Втім, як і в мене. Думаю, скоро ця дружба станеться. Без скандалів…

Зірка вважає, що тісне спілкування між представниками шоу-бізнесу можливо за певної умови.

– Оцінюю дружбу за вчинками, а не за зустрічами на знімальному майданчику, – каже вона за лаштунками Improv Live Show. – Для мене важливо зустрічатися і поза роботою.

До речі, з однією з подруг, Машею Єфросініною, Леся Нікітюк жартуватиме сьогодні, 23 березня, о 20:00 в Improv Live Show на Новому каналі.