Олександр Педан назвав п’ять жінок, які його надихають

Дізнайся, які впливові леді мотивують зірку Нового каналу

Ведучий Improv Live Show Олександр Педан ніколи не соромиться говорити про людей, які його надихають та щиро захоплюють. Сашко не страждає на зіркову хворобу, тому завжди готовий відмітити чиїсь перемоги та досягнення. У Міжнародний жіночий день Олександр Педан вирішив розповісти про жінок, якими захоплюється.

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– Я не хочу впустити можливість розповісти про жінок, які підкорили талантом, силою духу і стали для мене прикладом. Звісно, найважливіші для мене жінки – це мама, дружина та донечка, яких дуже люблю, – сказав новоканалець.

На честь 8 Березня Олександр Педан вирішив розповісти про свою світову п’ятірку наджінок.

1. Ірина Галай

– Ірина Галай — перша українська дівчина, яка зійшла на Еверест. Для мене ця історія зовсім дивна, адже Галай — не класична спортсменка, не живе з дитинства в ритмі змагань. Мені відомо, як багато й інтенсивно вона тренується. Альпінізм і моя пристрасть, але найвища з вершин — поки мрія.

2. Інна Поперешнюк

– Інна Поперешнюк — співзасновниця компанії Нова Пошта і бренд-амбасадор руху New Run. Вона пройшла шлях від новачка до фаната бігу й вирішила популяризувати цей спорт серед українців. Уже кілька років щодня пробігає свої 5−10 кілометрів, і не шкодує ні сил, ні часу для своєї соціальної місії.

3. Христя Фріланд

– Христя Фріланд — українка за походженням, але народилася і виросла в Канаді. Вона була віце-прем’єром, а тепер очолила канадське міністерство фінансів. Вперше в історії Канади цей пост зайняла жінка. Причому їй довірили управління мінфіном в дуже непростий час — економічного спаду як у країні, так і в усьому світі на тлі пандемії. Для мене це означає, що вона — суперпрофі у своїй справі.

4. Джоан Роулінг

– Як шанувальник фентезі, не можу не згадати письменницю Джоан Роулінг. Вона популяризувала мій улюблений жанр літератури, адже «Поттеріана» перевернула весь світ. Роулінг стала однією з найуспішніших авторок в історії. Книги про Гаррі Поттера навіть включили до шкільних програм багатьох країн світу.

5. Анджеліна Джолі

– Анджеліну Джолі я відзначаю не за красу й акторську майстерність. Стежу за її соціальною діяльністю. Як посол доброї волі ООН вона приділяє дуже багато часу допомозі країнам, що розвиваються. Бореться з насильством, бідністю і хворобами. Усиновила трьох дітей, маючи ще стільки ж своїх.

Олександр Педан закликає надихатися жінками та дивитися другий сезон Improv Live Show з 23 березня о 20:00 на Новому каналі!